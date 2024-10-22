Елизавета Попова из Симферополя – взяла серебро Кубка России по смешанному боевому единоборству

В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены из 31 региона страны. Они сражались за титулы в десяти весовых категориях среди мужчин и в пяти – среди женщин. У женщин в категории до 65,8 кг «серебро» завоевалаЕлизавета Попова из Симферополя (КСЕ «Торнадо», тренер – Павел Степанов). В финале наша землячка уступила Дарье Пироговой из Белгородской области, — сообщает «Крымский спорт».
По итогам Кубка Елизавета Попова включена в состав сборной России для подготовки к чемпионату мира, который 21-25 ноября пройдет в Ханты-Мансийске.
источник: «Крымский спорт»
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