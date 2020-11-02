Елизавета Шимова и Михаил Ничик — «Мисс и Мистер Студенчество Севастополя – 2020»

В этом году за право представлять студенчество Севастополя боролись 16 студентов. Впервые конкурс проходил в онлайн-формате. Участники заранее подготавливали видео- и фотоматериалы с творческими номерами, интервью и видеопортфолио, после чего видео оценивали члены жюри. Финалистами стали студентка Севастопольского государственного университета Елизавета Шимова и студент Черноморского высшего военно-морского Ордена Красной звезды училища имени П.С. Нахимова» МО РФ Михаил Ничик.

В рамках регионального конкурса также были определены «Первый Вице-мистер Студенчество» – им стал студент Севастопольского государственного университета Иван Кочетов, «Второй Вице-мистер Студенчество» и обладатель «Приза зрительских симпатий» – студент Севастопольского филиала РЭУ им. Плеханова Роман Ляшук. Титулы «Первая Вице-мисс Студенчество» и «Мисс талант» получила студентка Севастопольского филиала РЭУ им. Плеханова Алина Рогачикова, «Второй Вице-мисс Студенчество» стала студентка ЧВВМУ Елизавета Рожкова, приз зрительских симпатий и титул «Мисс совершенство Студенчества Севастополя 2020» достались Елене Пузановой – студентке Севастопольского государственного университета, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Конкурс «Мисс и Мистер Студенчество Севастополя» проводится ежегодно с 2014 года и охватывает все высшие и средне-специальные учебные заведения города. Учредителями и организаторами конкурса являются Правительство Севастополя в лице Управления по делам молодёжи и спорта города Севастополя и Севастопольское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи».