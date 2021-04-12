«Emerging Europe»: ответ России на перекрытый Северо-Крымский канал обескуражит Киев

Россия ставит Украину в затруднительное положение своей реакцией на перекрытый Северо-Крымский канал. Такое мнение было представлено изданию «Emerging Europe» британскими аналитиками.

В России выделили 50 млрд. рублей (более 650 млн. долларов) на обеспечение Крыма чистой водой. Власти уже приняли меры и инициировали активное бурение скважин для поиска новых подземных источников… Также строится опреснительная установка, которая будет производить 40 000 кубометров пресной воды в день, — отмечается в материале «Водный кризис Крыма изнутри».

Помимо этого, в России анонсировали еще один довольно неприятный для Украины ход. Было объявлено о намерениях подать в суд на Украину из-за понесенных убытков в результате перекрытия Северо-Крымского канала. Обозреватели Emerging Europe полагают, что «этот трюк едва ли кардинально изменит ситуацию, однако РФ сможет извлечь из него определенную выгоду». При помощи международного судебного разбирательства она привлечет внимание международного сообщества к этой проблеме. Это поставит Украину в затруднительное положение, констатируют британские эксперты.

Киев при помощи перекрытия Северо-Крымского канала планировал ударить по российской экономике, так как восстановление водоснабжения Крыма довольно затратное мероприятие. Однако он не учел тот факт, что вызванные им трудности лишь еще сильнее усугубят недовольство местных жителей текущей украинской политикой. В итоге Крым еще сильнее отдалиться от Украины. Если предстоящий судебный процесс действительно привлечет внимание международного сообщества к ситуации в Крыму, то с его помощью Россия может изменить отношение к Украине в мире. Сделать из нее главного виновника всех проблем в регионе. Когда Россия самостоятельно решит проблему нехватки воды в Крыму, это лишь повысит ее легитимность в глазах местных жителей, — отмечают британские эксперты.

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