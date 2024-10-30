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Эмин Сефершаев из Симферополя – бронзовый призер чемпионата мира по греко-римской борьбе
фото: Kostadin Andonov, United World Wrestling

Эмин Сефершаев из Симферополя – бронзовый призер чемпионата мира по греко-римской борьбе

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 13:50 30.10.2024

Мастер спорта международного класса Эмин Сефершаев из Симферополя (тренер – Сергей Попенков) стал бронзовым призером чемпионата мира по греко-римской борьбе. Соревнования по трем видам спортивной борьбы (греко-римской, вольной и женской) в неолимпийских весовых категориях с 26-го по 31-е октября проходят в столице Албании – Тиране.

Эмин Сефершаев поднялся на пьедестал почета в категории до 55 кг.

В 1/8 финала наш земляк уверенно справился с представителем Украины Карюном Саградяном (7:0), в четвертьфинале только по последнему действию одолел Исхара Курбаева из Казахстана (1:1), а в полуфинале (опять же по последнему действию), к сожалению, уступил Поуя Дадмарзу из Ирана (1:1). В «малом финале» (схватке за «бронзу») Эмин взял верх над Манвелом Хачатряном из Армении (7:5). Наши поздравления!

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Победил в этом весе азербайджанец Эльданиз Азизли.

Еще одну «бронзу» российской команде принес классик Садык Лалаев из Московской области (до 63 кг).

источник: «Крымский спорт»

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