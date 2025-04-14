Эмин Сефершаев из Симферополя – двукратный чемпион Европы по греко-римской борьбе

Мастер спорта международного класса Эмин Сефершаев из Симферополя (тренер – Сергей Попенков) стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе-2025. Соревнования с 7-го по 13-е апреля проходят в столице Словакии – Братиславе.

Накануне, 12 апреля, в финале весовой категории до 55 кг Сефершаев по дополнительным показателям (итоговый счет – 1:1) справился со своим самым принципиальным соперником на международной арене – четырехкратным чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы Эльданизом Азизли из Азербайджана. В пользу Эмина сыграли изменения в правилах борьбы: при счете 1:1 победителем становится тот, кто первым заработал балл. Это нововведение принесло крымчанину второе в карьере «золото» континентального чемпионата (первое было завоевано в 2021 году в столице Польши – Варшаве).

Отметим, что на пути к нынешнему «золоту» в четвертьфинале наш земляк не оставил шансов словаку Арнольду Мегали (9:0), а в полуфинале одолел действующего обладателя титула Артема Деляну из Молдавии (4:1).

источник: «Крымский спорт»

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