Эмин Сефершаев из Симферополя – трехкратный чемпион Европы по греко-римской борьбе!

Заслуженный мастер спорта России Эмин Сефершаев из Симферополя (тренер – Сергей Попенков) стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе-2026! Соревнования с 20-го по 26-е апреля проходят в столице Албании – Тиране.

21 апреля, в финале весовой категории до 55 кг наш прославленный земляк в напряженнейшей схватке одолел Вахтанга Лолуа из Грузии (2:1). Это третье в карьере Эмина Сефершаева «золото» континентального чемпионата (первое было завоевано в 2021 году в столице Польши – Варшаве, второе – в 2025 году в столице Словакии – Братиславе). Отметим, что на пути к нынешнему чемпионскому титулу Эмин в четвертьфинале взял верх над Рашадом Маммадовым из Азербайджана (3:0), а в полуфинале разгромил Омера Реджепа из Турции (11:0). Браво, Эмин! Наши самые искренние поздравления трехкратному чемпиону Европы Эмину Сефершаеву и его тренеру Сергею Попенкову! — отмечает «Крымский спорт».