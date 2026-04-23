Прямо сейчас:
Главная | Спорт | Эмин Сефершаев из Симферополя – трехкратный чемпион Европы по греко-римской борьбе!
Новости Республики
Эмин Сефершаев из Симферополя – трехкратный чемпион Европы по греко-римской борьбе!
фото: Федерация спортивной борьбы Республики Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 14:19 23.04.2026

Заслуженный мастер спорта России Эмин Сефершаев из Симферополя (тренер – Сергей Попенков) стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе-2026! Соревнования с 20-го по 26-е апреля проходят в столице Албании – Тиране.

21 апреля, в финале весовой категории до 55 кг наш прославленный земляк в напряженнейшей схватке одолел Вахтанга Лолуа из Грузии (2:1). Это третье в карьере Эмина Сефершаева «золото» континентального чемпионата (первое было завоевано в 2021 году в столице Польши – Варшаве, второе – в 2025 году в столице Словакии – Братиславе). Отметим, что на пути к нынешнему чемпионскому титулу Эмин в четвертьфинале взял верх над Рашадом Маммадовым из Азербайджана (3:0), а в полуфинале разгромил Омера Реджепа из Турции (11:0). Браво, Эмин! Наши самые искренние поздравления трехкратному чемпиону Европы Эмину Сефершаеву и его тренеру Сергею Попенкову! — отмечает «Крымский спорт»

 

 

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.