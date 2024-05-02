«Енисей»: «Служу, чтобы спасать жизни»

Служба по контракту для многих военнослужащих сегодня – осознанный и добровольный выбор. Один из них – фельдшер Владимир с позывным «Енисей», который спасает жизни товарищей на линии соприкосновения. Его жизнь теперь – это до и после Донбасса.

Защищать мирных жителей Донбасса я отправился добровольцем ещё в 2014 году. Дело в том, что я родился и вырос в Сибири. У моего товарища в районе города Ясиноватая жил дядька, и, как только начались обстрелы, мы с друзьями собрались и поехали, не смогли оставаться в стороне. У многих из парней не было вообще никакого боевого опыта. Я пробыл там до 2019 года фельдшером, потом уволился и приехал в Севастополь. С первых дней начала специальной военной операции я понял, что должен присоединиться к своим. И вот пришёл в пункт отбора, чтобы заключить контракт с Министерством обороны. Совсем скоро я вновь отправлюсь в зону специальной военной операции, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя военнослужащего.

Решение мужчины поддержала семья.

В первую поездку жена вообще ездила со мной. Мы вместе воспитываем пятерых детей: двум пацанам 14 и 15 лет, они учатся в Севастопольском президентском кадетском училище, дочка и двое малышей – один и три года», – поделился «Енисей».

Напомним, военнослужащим предоставляется порядка 15 федеральных и региональных льгот и гарантий, в том числе те, которые получают участники спецоперации: служебное жильё или компенсация за аренду жилья, страхование жизни и здоровья, кредитные и налоговые каникулы, дополнительные льготы и гарантии субъектов РФ и другие.

Для поступления на военную службу по контракту нужно подготовить следующие документы: автобиографию и анкету (форма размещена на сайте), паспорт, военный билет, документ об образовании, свидетельство о браке и рождении детей.

Пункт отбора находится по адресу ул. Коммунистическая, 3а, телефон: +7 (8692) 22-14-51.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя