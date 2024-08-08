ЕНП: будьте внимательны при заполнении платежного поручения

В настоящее время доступен только один способ уплаты налогов и взносов: с помощью платежного поручения на перечисление единого налогового платежа (ЕНП) со статусом 01 на единые платежные реквизиты .

При этом, не следует забывать о предоставлении уведомления об исчисленных суммах для распределения поступивших сумм на ЕНС по платежам с авансовой системой расчетов.

Обращаем внимание, что статус 02 (для отдельных платежек на каждый налог, взнос, составляемых в 2023 году взамен уведомлений по налогам) в 2024 году – не применяется. Напомним, что в 2023 году уплачивать ЕНП можно было двумя способами: на реквизиты ЕНП, то есть единым платежом с подачей уведомления об исчисленных налогах или отдельными платежками по каждому налогу, взносу и без подачи уведомления.

В 2024 году переводить платежи можно платежными поручениями исключительно со статусом 01. Такое платежное поручение предназначено для перечисления единого налогового платежа, а также налогов (сборов), не входящих в ЕНП.

Для платежного поручения со статусом 01 реквизиты ЕНП следующие:

поле 13 наименование банка получателя — «Отделение Тула Банка России //УФК по по Тульской области, г. Тула

поле 14 БИК банка получателя средств -017003983

поле 15 № счета банка получателя средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета) – 40102810445370000059

поле 16 «Получатель» — Казначейство России (ФНС России)

поле 17 «номер казначейского счета — 03100643000000018500

поле 24 «Назначение платежа» — дополнительная информация, необходимая для идентификации платежа.

«ИНН» указывается ИНН плательщика, чья обязанность по уплате налогов, взносов, сборов исполняется;

«КПП» — «0» или КПП плательщика;

«Плательщик» — наименование организации (ее обособленного подразделения) или ф.и.о. ИП;

поле 104 — КБК единого налогового платежа (182 01 06 12 01 01 0000 510);

поле 105 «ОКТМО» — «0» или восьмизначный код, присвоенный территории муниципального образования (межселенной территории) в соответствии с ОКТМО;

полях 106-109 — нули;

поле 24 «Назначение платежа» — дополнительная информация, необходимая для идентификации платежа.

Избежать ошибок при пополнении ЕНС помогут онлайн-сервисы « Уплата налогов и пошлин » и « Личный кабинет налогоплательщика ». Платежные реквизиты в данных сервисах подтягиваются автоматически. Полная информация о порядке учета начислений и платежей по налогам и страховым взносам размещена в разделе « Всё о ЕНС ».

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

Просмотры: 8