Эрмитаж намерен провести в Крыму в этом году 5-6 археологических экспедиций

Для Эрмитажа Крым является одним из приоритетных регионов, где еще с дореволюционных времен активно работали археологи, сотрудничавшие с Эрмитажем. В этом году планируется работа 5-6 археологических экспедиций, — сказал он.

По словам Бутягина, одним из приоритетных для исследований районов является Керчь, также будут продолжаться работы в Херсонесе, в районе Судака и других частях полуострова.

На городище Акра будет исследоваться его наземная часть, на городище Мирмекий мы продолжаем исследования на всех участках, исследуем крупную постройку римского времени. В районе Феодосии планируется продолжать исследование сельской усадьбы, предполагаются работы в Судаке и продолжит исследоваться территория города Солхата. Если позволят обстоятельства, мы попробуем продолжить работы на городище Калос Лимен в Черноморском, — пояснил он.

Как отметил на пресс-конференции генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, для Эрмитажа исследования в Крыму — это мощная научная традиция изучения цивилизаций, которые там существовали.

Это очень большая работа по сбору и экспонированию вещей, и если вначале вещи в значительной мере попадали в Эрмитаж, в музеи Петербурга и Москвы, то уже очень давно все вещи остаются в Крыму и обогащают замечательные крымские музеи, — сказал он.

Пиотровский обратил особое внимание на работы в Херсонесе. По его словам, это «грандиозные по масштабам раскопки», и на их примере можно увидеть решение многих проблем, включая спасательную археологию — раскопки на местах, где планируется строительство новых объектов, а также создание парка, взаимоотношения с общественностью, решение реставрационных проблем, вопросов переноса памятников, которые находятся ниже уровня моря.

Как рассказал на пресс-конференции научный сотрудник отдела охранной археологии Института истории материальной культуры РАН Сергей Соловьев, раскопки в южном пригороде Херсонеса, где создается историко-археологический парк, продолжались почти 3 года, исследовано 85 тыс. кв.м территории памятника, сделано более 6,5 млн находок, открыто 3 тыс. археологических объектов, для исследования которых применялись новейшие научные методы и технологии.

источник: ТАСС