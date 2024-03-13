Еще один новый детский сад скоро откроется в крымском селе Трехпрудном

Для детей Симферопольского района в новом детском саду созданы комфортные условия.

Глава РК Сергей Аксёнов новый детский сад «Карамелька». Дошкольное учреждение возведено в селе Трехпрудном Симферопольского района.

Детский сад построен в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы в качестве структурного подразделения МБОУ «Трехпрудненская школа-гимназия им. К.Д. Ушинского». Объект рассчитан на 160 детей.

Сергей Аксёнов осмотрел помещения и прилегающую территорию детского сада. В соответствии с современными стандартами, помимо образовательных и игровых зон, здесь организованы и полностью укомплектованы пищевой и медицинский блоки, музыкальный и спортивный залы, а также сенсорная комната.

Глава РК отметил, что в новом детском саду созданы максимально комфортные условия как для маленьких жителей Симферопольского района, так и для коллектива учреждения:

Дети – это наше будущее, и забота о них является нашей самой главной задачей. При поддержке Президента Владимира Путина продолжаем делать все необходимое для гармоничного воспитания и развития юных крымчан.

Лицензия на оказание образовательных услуг МБДОУ «Карамелька» будет выдана 14 марта 2024 года. По информации республиканского министерства образования, сейчас проводится комплектация кадрового состава, а также прием документов для зачисления детей. Для реализации учебных и воспитательных целей детский сад имеет 8 групп.

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.