Ещё 9 ялтинских семей переселены из аварийного жилья в благоустроенные квартиры

Ключи от нового жилья ялтинцам вручали заместитель Председателя Совета министров Крыма Светлана Маслова, директор ГКУ «Дирекция по управлению программ» Диана Чинаускас, заместитель главы администрации Ялты Оксана Валуйских, заместитель председателя Ялтинского городского совета Денис Давыдов и заместитель начальника управления жилищной политики Администрации города Ялта Мария Дошлыгина.

Всё жильё для расселения граждан из аварийного жилья приобретается на первичном рынке у застройщиков и готово к заселению. Ещё один механизм – предоставление выкупной стоимости собственникам, которые решили самостоятельно улучшить свои жилищные условия. Интересно, что Ялта использует и собственные ресурсы для скорейшего расселения аварийщиков, — цитирует пресс-служба администрации Ялты вице-премьер Крыма Светлану Маслову.

Всего для реализации программ переселения на территории городского округа Ялта ГКУ «Управление по реализации программ» совместно с Министерством ЖКХ для переселения семей, проживающих в аварийном жилом фонде, заключено 130 контрактов на закупку квартир в 5 жилищных комплексах, в числе которых ЖК «Зенит» и ЖК «Алмаз», куда сегодня переселяются люди, — в свою очередь рассказала директор ГКУ «Управление по реализации программ» Диана Чинаускас.

Сегодня ключи от новых квартир получают сразу 9 семей, это 25 человек. Многие ждали этого момента не один десяток лет. К примеру, жители с Сеченова, 51 и Сосновой — с 2007-го, Тенистой – с 1997-го. Их новые квартиры полностью готовы к заселению, пока они предоставлены по договору социального найма, в дальнейшем жильцы смогут их приватизировать», — подчеркнула заместитель главы администрации Ялты Оксана Валуйских. Она также добавила, что среди новосёлов – семья из сгоревшего в 2011-м году дома в посёлке Береговое, и это последние переселенцы оттуда, остальные согласились получить выкупную стоимость.

Депутатский корпус по своим округам также отслеживает ситуацию, информирует людей, живущих в аварийном фонде о том, какие им нужно предпринять шаги. Хочу также поблагодарить руководство и сотрудников Управления жилищной политики за отличную работу и взаимодействие с людьми, — говорит заместитель председателя Ялтинского городского совета Денис Давыдов.

Для жителей аварийных домов с улицы Сосновой переезд на новое место стал особенным: им не пришлось менять район, где они долгое время жили.

В прежнем доме у нас общий туалет, кухня без воды и канализация – условия плачевные. Здесь у нас большая просторная квартира, у ребёнка будет своя комната, есть собственная кухня, мы очень довольны, — отмечает Елена Коломиец, которая ещё недавно жила на Сосновой, 21. В бараке на улице Тенистой в Ай-Даниле я прожила 58 лет, ещё мои родители ждали квартиру. Раньше и не надеялись, но теперь, при России, благодаря нашему Президенту, который заботится о людях, мы получили эту квартиру, — подчеркивает, жившая до недавнего времени в доме№11 по улице Кипарисной в пгт Ай-Даниль, Надежда Чепикова.

Работу по расселению аварийщиков совместно с Республикой активизировали 2 года назад. Тогда подлежащими сносу были признаны 18 МКД — это 194 квартиры. Помимо предоставления новых квартир, 48 семьям выплачена выкупная стоимость на сумму свыше 400 млн рублей. Благодарю Главу Республики, вице-премьера Светлану Борисовну Маслову, руководство МинЖКХ, «Управления по реализации программ» и управления жилполитики администрации. Работа действительно огромная. Движемся дальше, до полного расселения аварийного жилфонда», — подытожила глава администрации Ялты Янина Павленко.

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