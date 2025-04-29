Ещё четыре крымских предприятия присоединились к федеральному проекту «Производительность труда»

Напомню, что в настоящее время открыт приём заявок на участие от крымских предприятий. Данный проект ставит перед собой амбициозную цель вовлечь к 2030 году не менее 40% средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, а также 100% государственных и муниципальных организаций социальной сферы, – напомнила Ирина Кивико.

Среди предприятий, пополнивших количество участников федерального проекта – симферопольское предприятие, ориентированное на производство нательного белья, а также три крупных санатория Евпатории и Алушты.

Напомним, что в 2024 году уровень удовлетворенности крымских предприятий работой Регионального центра компетенций, реализующего федеральный проект «Производительность труда» в Крыму, составил 99%. В рейтинге учитываются финансовые результаты от внедрения бережливых технологий, уровень профессионализма экспертов, вовлеченность коллектива, возможность тиражирования проекта, а также объем полученных знаний и навыков.

С начала года федеральный проект «Производительность труда» является структурной составной частью нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Основной задачей проекта остаётся повышение производительности труда, развитие культуры непрерывных улучшений и обучение бережливым технологиям.

Для участия в проекте предприятия могут подать заявку на ИТ-платформе производительность.рф

По информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым