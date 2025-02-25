Ещё дюжина авто ушли из Крыма на фронт

Еще 12 авто в феврале решили передать на фронт федеральные ведомства в Крыму. Пополнить фронтовой автопарк приняли решение в Прокуратуре Крыма, Телерадиосети России, двух стратегических ведомствах и управлении кадастра. Передачи ведомственных авто бойцам через Народный фронт стали возможны благодаря решению Правительства РФ.

Набор транспорта для любых целей: от газели и Рено Дастера до Фордов и Ниссанов. Все машины на ходу, содержались с любовью, водители хотели их выкупить сами, но отдать ребятам готовы с гордостью.

Наши представители осмотрели авто, впереди процесс переоформления и передачи бойцам в зону СВО! За техническую помощь от ребят большая благодарность – машины всех видов очень востребованы на фронте. Все авто пойдут нашим ребятам на Херсонское и Запорожское направления, они уже их ждут и готовы снаряжать на задачи, — отметила руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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