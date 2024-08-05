Ещё один ялтинский ветеран ВОВ сможет улучшить жилищные условия

Руководители Ялты подписали трёхсторонний договор купли-продажи квартиры для ветерана Фарзании Алутовны Давлеевой.
Вместе с Главой муниципального образования городской округ Ялта — председателем Ялтинского городского совета Константином Валентиновичем Шимановским выполнили особо важную миссию — подписали трехсторонний договор купли-продажи квартиры для ветерана Фарзании Алутовны Давлеевой, — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
Это стало возможным благодаря Указу Президента России «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны».
Янина Павленко подчеркнула, что средства — более 4 миллионов рублей уже доведены, все формальности улажены и уже скоро уважаемая Фарзания Алутовна сможет начать обживаться на личных квадратных метрах.
Квартира хорошая, благоустроенная – приедем на юбилей хозяйки, который уже совсем скоро, — заключила глава администрации Ялты.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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