Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Люди в Крыму | Ещё один ялтинский ветеран ВОВ сможет улучшить жилищные условия
актуально в республике
Ещё один ялтинский ветеран ВОВ сможет улучшить жилищные условия

Ещё один ялтинский ветеран ВОВ сможет улучшить жилищные условия

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 14:16 05.08.2024

Руководители Ялты подписали трёхсторонний договор купли-продажи квартиры для ветерана Фарзании Алутовны Давлеевой.

Вместе с Главой муниципального образования городской округ Ялта — председателем Ялтинского городского совета Константином Валентиновичем Шимановским выполнили особо важную миссию — подписали трехсторонний договор купли-продажи квартиры для ветерана Фарзании Алутовны Давлеевой, — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко. 

Это стало возможным благодаря Указу Президента России «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны».

Узнайте больше:  Идёт набор абитуриентов в Азовское медресе

Ещё один ялтинский ветеран ВОВ сможет улучшить жилищные условия

Янина Павленко подчеркнула, что средства — более 4 миллионов рублей уже доведены, все формальности улажены и уже скоро уважаемая Фарзания Алутовна сможет начать обживаться на личных квадратных метрах.

Квартира хорошая, благоустроенная – приедем на юбилей хозяйки, который уже совсем скоро, — заключила глава администрации Ялты. 

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: люди в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
люди в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.