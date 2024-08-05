Ещё один ялтинский ветеран ВОВ сможет улучшить жилищные условия

Янина Павленко подчеркнула, что средства — более 4 миллионов рублей уже доведены, все формальности улажены и уже скоро уважаемая Фарзания Алутовна сможет начать обживаться на личных квадратных метрах.

Квартира хорошая, благоустроенная – приедем на юбилей хозяйки, который уже совсем скоро, — заключила глава администрации Ялты.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта