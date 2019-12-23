 Еще один крымский суд продлил закрытие сафари-парка «Тайган»

Как и предполагал учредитель, владелец сафари-парка «Тайган», одним ограничительным сроком закрытия парка львов не обошлось. Напомним, решением суда объект закрыт для посетителей до 5 января. Сегодня Белогорский районный суд принял еще одно решение о приостановке на 30 суток деятельности парка львов «Тайган» — до 23 января.

Сегодня суд всесторонне рассмотрел этот вопрос и полностью поддержал доводы ветеринаров. Деятельность приостановлена на 30 суток. Сегодня принято новое решение, связанное с нарушениями по вакцинации и идентификации животных, – уточнил глава Госковетеринарии РК Валерий Иванов.

Уточним: ранее суд закрыл на месяц «Тайган» из-за просроченных и несертифицированных кормов для животных. Теперь – из-за отсутствия вакцинации и учета животных.

Ирония ситуации еще и в том, что накануне Олег Зубков давал пресс-конференцию на тему «Спасем Тайган», на которой назвал подобные решения «заказными» и «неправомерными» по «надуманным причинам».

Не сдерживался бизнесмен в эмоциях и в своем комментарии «Аргументам недели» :

Для меня это решение так же непонятно, как и первое, потому что за поцарапанного льва в саванне, за не пойманных двух львиц, которые его поцарапали… Это просто бред сивой кобылы. Я не имел никакой возможности найти львов или львиц, которые поцарапали ночью какого-то из львов. Все львы в саванне находятся на благополучной территории, они привиты и ничего никому абсолютно не угрожает, — заверил директор «Тайгана».

Он отметил, что будет обжаловать вердикт суда и использовать для этого все возможности в Крыму и за его пределами.

Закрытие парка продлевается до 23 января. Но таких исков еще штук пять. Еще завтра может быть закрыт парк на 90 суток, — добавил Зубков.

Ситуация и заходит в тупик все дальше, и накаляется.