Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Еще один крымский суд продлил закрытие сафари-парка «Тайган»

crimeapress_news

 Еще один крымский суд продлил закрытие сафари-парка «Тайган»
Фото: блог О.Зубкова

Еще один крымский суд продлил закрытие сафари-парка «Тайган»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 18:50 23.12.2019

Как и предполагал учредитель, владелец сафари-парка «Тайган», одним ограничительным сроком закрытия  парка львов не обошлось. Напомним, решением суда объект закрыт для посетителей до 5 января. Сегодня  Белогорский районный суд принял еще одно решение о приостановке на 30 суток деятельности парка львов «Тайган» — до 23 января.

Сегодня суд всесторонне рассмотрел этот вопрос и полностью поддержал доводы ветеринаров. Деятельность приостановлена на 30 суток. Сегодня принято новое решение, связанное с нарушениями по вакцинации и идентификации животных, – уточнил глава Госковетеринарии РК Валерий Иванов.

Уточним: ранее суд закрыл на месяц «Тайган» из-за просроченных и несертифицированных кормов для животных. Теперь – из-за отсутствия вакцинации и учета животных.

Ирония ситуации еще и в том, что накануне Олег Зубков давал пресс-конференцию на тему «Спасем Тайган», на которой назвал подобные решения «заказными» и «неправомерными» по «надуманным причинам».

Не сдерживался бизнесмен в эмоциях и в своем комментарии «Аргументам недели»:

Для меня это решение так же непонятно, как и первое, потому что за поцарапанного льва в саванне, за не пойманных двух львиц, которые его поцарапали… Это просто бред сивой кобылы. Я не имел никакой возможности найти львов или львиц, которые поцарапали ночью какого-то из львов. Все львы в саванне находятся на благополучной территории, они привиты и ничего никому абсолютно не угрожает, — заверил директор «Тайгана».

Он отметил, что будет обжаловать вердикт суда и использовать для этого все возможности в Крыму и за его пределами.

Закрытие парка продлевается до 23 января. Но таких исков еще штук пять. Еще завтра может быть закрыт парк на 90 суток, — добавил Зубков.

Ситуация и заходит в тупик все дальше, и накаляется.

Еще один крымский суд продлил закрытие сафари-парка «Тайган»

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2019 гг.