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«Верево Сити»
Еще одна награда токийской Паралимпиады в активе крымчанки Виктории Сафоновой
Фото: Reuters

Еще одна награда токийской Паралимпиады в активе крымчанки Виктории Сафоновой

Опубликовал: CrimeaPRESS в Спорт в Крыму 13:03 01.09.2021

Раиса Чебаника, Маляк Алиева и Виктория Сафонова завоевали бронзовые медали Паралимпийских игр по настольному теннису в классе 6-8 (в нем представлены лица с травмами конечностей различной степени, но позволяющими играть стоя). Наши в полуфинале проиграли команде Нидерландов.

Ранее крымчанка Виктория Сафонова завоевала «серебро» токийской Паралимпиады.

Еще одна награда токийской Паралимпиады в активе крымчанки Виктории Сафоновой

Еще одна награда токийской Паралимпиады в активе крымчанки Виктории Сафоновой

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