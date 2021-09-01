Еще одна награда токийской Паралимпиады в активе крымчанки Виктории Сафоновой

Раиса Чебаника, Маляк Алиева и Виктория Сафонова завоевали бронзовые медали Паралимпийских игр по настольному теннису в классе 6-8 (в нем представлены лица с травмами конечностей различной степени, но позволяющими играть стоя). Наши в полуфинале проиграли команде Нидерландов.

Ранее крымчанка Виктория Сафонова завоевала «серебро» токийской Паралимпиады.