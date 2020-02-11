Еще одна «украинская ловушка» для крымчан: вспоминайте, в 2014-м долгов в банках «незалежной» не было?

Очередная «украинская ловушка» для крымчан: силовики ведут «охоту» на жителей полуострова, у которых есть (были) «долги» перед банками «незалежной». Об этом пишет
Государственная пограничная служба Украины усилила контроль за должниками. Крымчане, которые въезжают на территорию Украины, должны проверять свою задолженность и быть уверены в ее отсутствии. В случае, если на данных лиц открыты исполнительные производства, им может быть отказано во въезде в Крым до момента погашения всех долгов, — сообщил заведующий сектором «министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц» Украины в Херсонской области».
По его словам, с начала текущего года произошло уже два подобных случая, когда крымчан просто не пропустили обратно в Крым с территории Украины.
Информацию подтвердили и в Госпогранслужбе «незалежной»:
Это касается всех, у кого есть задолженности по алиментам и кредитам.