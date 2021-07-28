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Еще одно крымское село газифицировано
Фото: минтопэнерго РК

Еще одно крымское село газифицировано

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:58 28.07.2021

Состоялся торжественной пуск природного газа в селе Красновка, Кировского района Крыма. В торжественном мероприятии принял участие заместитель министра топлива и энергетики РК Вадим Жданов.

Строительство сетей газоснабжения в Красновке велось по поручению Главы Крыма Сергея  Аксёнова за счет средств ГУП РК «Крымгазсети». Общая стоимость проектных и строительно-монтажных работ составила около 21 млн. рублей.

На объекте выполнены работы по укладке подводящего газопровода и уличных сетей газораспределения. В настоящее время заключено 6 договоров на выполнение строительно-монтажных работ внутри границ земельных участков, 2 домовладения готовы к пуску газа, — отметили в минтопэнерго РК.

Сообщается, что с целью удешевления стоимости подключения домовладений к сетям газоснабжения при строительстве распределительных сетей газоснабжения в Красновке выполнены работы по монтажу газопроводов-отводов до границ земельных участков для газификации домовладений без привлечения средств населения в соответствии с Поручением Президента РФ.

Еще одно крымское село газифицировано

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