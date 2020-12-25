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Еще в два села Бахчисарайского района подведен природный газ

Еще в два села Бахчисарайского района подведен природный газ

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:56 25.12.2020

Благодаря реализации проекта по Программе газификации населенных пунктов за счет средств бюджета Республики Крым были введены в эксплуатацию газовые сети сразу в двух селах Бахчисарайского района – Голубинка, а также Нижняя Голубинка. Об этом сообщили в министерстве топлива и энергетики РК.

В 2018-2020 годах здесь был построен межпоселковый газопровод (подрядчик – АО «Крымгазстрой»), а за 2019-2020 годы построены распределительные сети в двух селах (подрядчик – АО «Ростовгазстрой»), общая стоимость — 85,4 млн. рублей.

Для удешевления стоимости подключения домовладений к сетям газоснабжения при строительстве распределительных сетей газоснабжения в с. Голубинка и Нижняя Голубинка Бахчисарайского района выполнены работы монтажу газопроводов-вводов к границам земельных участков, что позволяет снизить стоимость технологического присоединения в 2020 году на 37,7 тыс. руб.  Тем самым в Республике Крым уже начата реализация поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина об исключении затрат населения на присоединение к газовым сетям, — сообщили в минэнерго РК.

Еще в два села Бахчисарайского района подведен природный газ

В селах Голубинка и Нижняя Голубинка около 547 домовладений, в настоящее время заключено 14 договоров, к пуску газа в газоиспользующее оборудование заявителей готово 9 домовладений.

Министр топлива и энергетики Крыма Евгений Рукавишников отметил:

Всего в 2020 году газифицировано 12 населенных пунктов. Это рекордный показатель за все годы. На 2021 год у нас еще более грандиозные планы – планируется газификация 18 населенных пунктов.

Еще в два села Бахчисарайского района подведен природный газ

По словам спикера Госсовета Республики Владимира Константинова, в Крыму в 2020 году построено и введено в эксплуатацию 12 газораспределительных объектов.

Программа по газификации полуострова будет продолжена в следующем году. По предварительным данным планируется построить 18 газораспределителей, — сказал Константинов.

Еще в два села Бахчисарайского района подведен природный газ

Сейчас готовится проект на вторую очередь строительства распределительных газопроводов Голубинского сельского поселения.

Еще в два села Бахчисарайского района подведен природный газ

Второе значимое событие для жителей сельского поселения — это завершение благоустройства сквера, в торжественном открытии которого сегодня принял участие спикер Госсовета Владимир Константинов. Капитальный ремонт общественной территории выполнен в рамках Соглашения между правительствами Москвы и Крыма.

Еще в два села Бахчисарайского района подведен природный газ

Фото: пресс-служба Госсовета РК.

Еще в два села Бахчисарайского района подведен природный газ

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