Ещё два севастопольских сквера отремонтируют в 2020 году

В Севастополе начался капитальный ремонт еще двух общественных пространств из одиннадцати, запланированных к благоустройству в 2020 году – это сквер Севастопольских курсантов и площадь перед Домом культуры рыбаков. Заказчиком на обоих объектах выступает Государственное бюджетное учреждение г. Севастополя «Парки и Скверы».

Данные общественные пространства прилегают к жилой застройке и востребованы среди жителей как зоны отдыха так, и в случае с площадью у Дома культуры рыбаков, местом проведения культурно-досуговых мероприятий. Поэтому такие точки притяжения людей должны развиваться. Сегодня мы приступили к благоустройству данных общественных пространств. В первую очередь устанавливается ограждение для обеспечения безопасности при проведении строительно-монтажных работ, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и.о. директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова.

По словам Евгения Горлова благоустройство будет проходит с учетом пожелания жителей. При благоустройстве пешеходно-тропиночной сети будут учтены уже привычные для жителей «протоптанные» маршруты, а также особое внимание будет уделено доступности для всех категорий граждан.

Ранее, с жителями и представителями общественности обсуждали проект благоустройства сквера Севастопольских курсантов в партии «Единая Россия», где участниками обсуждения внесены предложения. Как и раньше, на всех этапах производства работ, будем встречаться с подрядчиком совместно с жителями, с целью контроля проведения благоустройства, в случае необходимости корректировки и внесения предложений, — отмечает председатель Законодательного собрания г. Севастополя Владимир Немцев.

По словам Владимира Немцева, несмотря на существующий режим повышенной готовности в связи с мерами по предотвращению короновирусной инфекции, работы по благоустройству начались в намеченный раннее срок, в плановом режиме, с соблюдением всех мер безопасности.

СПРАВКА:

Подрядной организация капитального ремонта сквера Севастопольских курсантов является ООО «СТРОЙ КОНТРАКТ». Проектом предусмотрено проведение следующих работ:

мощение тротуарной плитки, устройство системы полива, наружное освещение, установка новой парковой мебели (урн и лавочек), устройство входной группы (ремонт лестниц и МАЯКА), устройство фонтана, устройство многофункциональной спортивной площадки, устройство детской игровой площадки (от 4-х до 12-ти лет), устройство теннисного корта, устройство площадки для выгула и дрессировки собак, устройство модульного туалета, озеленение — это однолетние и многолетниерастения, хвойные и лиственные деревья, и кустарники. Срок завершения работ: 01.09.2020

Подрядная организация капитального ремонта площади перед Домом культуры рыбаков — ООО «Тектум». Проектом предусмотрено: