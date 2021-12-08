Ещё лет пять и всё… В Центробанке предрекают обвал рынка ипотеки

Через пять лет спрос на ипотеку на первичном рынке может резко рухнуть, предупреждают аналитики Центрального банка РФ. Все дело, отмечают Аргументы и Факты , в активном стимулировании спроса на жилищные кредиты, говорится в аналитической записке регулятора «Об оценке потенциального спроса на ипотеку».

Согласно соцопросам, взять ипотеку планируют еще 9-12 миллионов семей. Но, как допускают эксперты Банка России, в действительности эта цифра может оказаться ниже из-за ряда тенденций. Так, от оформления жилищного кредита могут отказаться обеспеченные соотечественники, у которых и так все в порядке с недвижимостью — улучшать жилищные условия им не надо, купить жилье они могут и без ипотеки. Еще один фактор — продолжающийся рост цен на квартиры, который опережает спрос. Плюс разные уровни доходов в зависимости от регионов и миграция граждан из малых населенных пунктов в мегаполисы, где недвижимость априори дороже.

Влиять на спрос будет и демографическая ситуация: в ближайшие годы доля населения в возрасте 30-35 лет (самый активный с точки зрения ипотеки возраст) будет снижаться.

Итоговая оценка числа домохозяйств без ипотеки, которые потенциально смогут обслуживать ипотеку на первичном рынке в ближайшие годы, с учетом региональных особенностей составляет 3-4 млн домохозяйств на горизонте до середины 2025 года, — прогнозируют аналитики Центробанка. — После удовлетворения всего спроса на ипотеку на первичном рынке в 2025 году за его пределами спрос будет расти только за счет взросления и повышения финансового благосостояния младших поколений.

Такой спрос оценивается примерно в 250 тысяч семей в год. Это в четыре раза меньше, чем в предшествующие годы.

Резкое падение спроса на ипотеку в 2026-2030 гг. негативно повлияет на рынок жилья, допускают эксперты. По их оценке, максимальный спрос на жилье на первичном рынке до 2025 года составит 54 миллиона квадратных метров в год. Спрос на ипотеку в денежном выражении составит 17,2 триллионов рублей.

Темпы выдачи ипотеки уже снижаются: в октябре россияне взяли 145 тысяч рублей жилищных кредитов на 440 миллиардов рублей. Это на 4% меньше, чем в сентябре (151 тысяча кредитов на 451 миллиард рублей), подсчитали в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). По сравнению с октябрем прошлого года показатель снизился еще заметнее — на 29% (205 тысяч кредитов на 527 миллиардов рублей).

Ставки по ипотеке растут, и она становится менее доступной. Средняя полная стоимость ипотечного кредита в октябре увеличилась на 0,1 процентного пункта, до 9,3% годовых. Год назад показатель составлял 8,7% годовых.

Как говорит старший преподаватель Департамента правового регулирований экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Марчел Кырлан, рост ставок по жилищным кредитам вернет рынок ипотеки в привычное русло.

Застройщики начнут снижать цены на жилье — сейчас популярность ипотечного жилья выросла исключительно благодаря низким ставкам. Но если ситуация поменяется (а она поменяется), то цены на жилье снова упадут. Впрочем, серьезного провала ждать не приходится, он возможен, только если в стране начнется кризис, — говорит эксперт.

По словам генерального директора московского агентства недвижимости Наталии Кузнецовой, многие застройщики запустили совместные с банками программы по субсидированию ипотечной ставки. Поскольку ипотека остается единственным драйвером рынка недвижимости, то пока что это будет способствовать поддержанию спроса.

Генеральный директор финтех-сервиса Григорий Бурденко рассказал АиФ.ru, что летом рынок был «перегрет» рекламой банков с предложениями льготной ипотеки на условиях 2020 года и ставками ниже, чем по госпрограмме (7%). Это продолжало стимулировать спрос покупателей.

Количество онлайн-запросов ипотеки побило в Сети очередной рекорд и превысило 5,3 миллионов. Для сравнения: в июле прошлого года, когда льготная ипотека уже набрала обороты, количество запросов было на 10% меньше. Это свидетельствует, что далеко не все люди уже решили свой жилищный вопрос с помощью ипотеки. А значит стагнации, и тем более падения рынка, ждать не стоит как минимум до конца срока действия обновленной льготной программы, — отмечает эксперт.

По его данным, за год стоимость жилья на первичном рынке выросла на треть, на вторичном рынке — на четверть. До конца года вряд ли мы увидим снижение цен на недвижимость, прогнозирует он, но подчеркивает, что рост цен на квартиры делает жилье недоступным для многих покупателей.

Источник: Аргументы и Факты

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