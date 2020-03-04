Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | Если друг оказался вдруг… Инцидент в Симферополе

crimeapress_news

Если друг оказался вдруг... Инцидент в Симферополе
иллюстрация: pxhere.com

Если друг оказался вдруг… Инцидент в Симферополе

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 10:40 04.03.2020

В отдел полиции в Симферополе поступило заявление от 23-летней местной жительницы о том, что ее знакомый мошенническим путем завладел фотоаппаратом стоимостью 9 тысяч рублей.

Со слов заявительницы, друг попросил на несколько часов фотоаппарат, чтобы сделать несколько снимков, но в обговоренное время не вернул. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее не судимый 23-летний житель одного из сел Джанкойского района. Подозреваемый чистосердечно признался в совершении преступления. С его слов, похищенное имущество он сдал в ломбард. Полученные денежные средства молодой человек потратил на собственные нужды. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следственными органами отдела полиции «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину).

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Полиция Симферополя напоминает:

  • Если в отношении Вас или Ваших близких совершены противоправные действия, незамедлительно обратитесь в дежурную часть ближайшего отдела полиции или по телефону 102 (с мобильного 020).

Если друг оказался вдруг... Инцидент в Симферополе

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.