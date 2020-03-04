Если друг оказался вдруг... Инцидент в Симферополе

В отдел полиции в Симферополе поступило заявление от 23-летней местной жительницы о том, что ее знакомый мошенническим путем завладел фотоаппаратом стоимостью 9 тысяч рублей.

Со слов заявительницы, друг попросил на несколько часов фотоаппарат, чтобы сделать несколько снимков, но в обговоренное время не вернул. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее не судимый 23-летний житель одного из сел Джанкойского района. Подозреваемый чистосердечно признался в совершении преступления. С его слов, похищенное имущество он сдал в ломбард. Полученные денежные средства молодой человек потратил на собственные нужды. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следственными органами отдела полиции «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину).

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Полиция Симферополя напоминает: