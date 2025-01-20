Если друг оказался вдруг: керчанку обворовала подруга — похитила смартфон. Был ли алкоголь?

Полицейские Керчи установили причастность к пропаже гаджета 29-летней знакомой заявительницы. Подозреваемая пригласила к себе в гости заявительницу. Распивая спиртные напитки, потерпевшая попросила подругу поставить смартфон на зарядку. После совместного времяпрепровождения, когда знакомая ушла, хозяйка квартиры заметила, что телефон знакомой остался на зарядке и, не дождавшись возвращения подруги, забрала телефон для его продажи, однако реализовать свой умысел не успела, так как потерпевшая обратилась в полицию. При проведении обыскных мероприятий в квартире подозреваемой полицейскими обнаружен и изъят мобильный телефон, который возращен заявительнице, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму.