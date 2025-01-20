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Если друг оказался вдруг: керчанку обворовала подруга - похитила смартфон. Был ли алкоголь?
фото: pxhere.com

Если друг оказался вдруг: керчанку обворовала подруга — похитила смартфон. Был ли алкоголь?

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 15:48 20.01.2025

В полицию г. Керчи обратилась 39-летняя местная жительница с заявлением о краже мобильного телефона. Она сообщила, что накануне была в гостях у подруги, а по возращении домой обнаружила пропажу смартфона.

Полицейские Керчи установили причастность к пропаже гаджета 29-летней знакомой заявительницы. Подозреваемая пригласила к себе в гости заявительницу. Распивая спиртные напитки, потерпевшая попросила подругу поставить смартфон на зарядку. После совместного времяпрепровождения, когда знакомая ушла, хозяйка квартиры заметила, что телефон знакомой остался на зарядке и, не дождавшись возвращения подруги, забрала телефон для его продажи, однако реализовать свой умысел не успела, так как потерпевшая обратилась в полицию. При проведении обыскных мероприятий в квартире подозреваемой полицейскими обнаружен и изъят мобильный телефон, который возращен заявительнице, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму. 

По факту хищения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

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Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2-х лет.

Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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