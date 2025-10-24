Прямо сейчас:
Если надо - уколюсь... Почти 600 тыcяч крымчан прошли иммунизацию против гриппа
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

В Республике Крым продолжается ежегодная вакцинация против гриппа. На сегодняшний день иммунизацию прошли 590 487 человек, из которых 423 373 взрослых и 167 114 детей.

Вакцинация продлится до конца ноября, однако, рекомендуется сделать прививку как можно раньше, чтобы защитные антитела успели сформироваться до начала сезонного роста ОРВИ.

Для вакцинации взрослого населения используются препараты «Совигрипп» и «Флю-М», для иммунизации беременных женщин и детей — «Ультрикс квадри». Также поступил препарат «Гриппол плюс», которым вакцинируют взрослых и детей.  Данные вакцины надежно защищают от штаммов гриппа, которые по прогнозам экспертов будут циркулировать в предстоящем эпидемическом сезоне.

Вирусы гриппа постоянно мутируют, и с каждым сезоном появляются новые штаммы. Поэтому важно делать прививку ежегодно, чтобы быть защищённым от актуальных вирусов.

Напомним, что пройти вакцинацию можно в любой ближайшей медорганизации. Своевременно сделанная прививка является самым надежным средством профилактики гриппа и его осложнений.

