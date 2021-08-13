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Если у Зеленского в Киеве возникнут проблемы… В Крыму ему не сбежать
Фото: prezident.gov.ua

Если у Зеленского в Киеве возникнут проблемы… В Крым ему не сбежать

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:14 13.08.2021

Глава РК Сергей Аксёнов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не рассчитывать на убежище в Крыму из-за квартиры в Ялте. По его словам, тихо и незаметно жить в Крыму у Зеленского не выйдет.

Держит квартиру, наверное, если политическое убежище придется просить впоследствии, когда бежать с Украины будет. Мы его выдадим (обратно на Украину), без сомнений, — сказал Аксёнов в эфире телеканала «Крым 24«.

В 2019 году пресс-служба Зеленского сообщала, что его жена Елена купила недвижимость в Крыму в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года. Речь идет о квартире в Ливадии (Большая Ялта). Как отмечал ранее сам Владимир Зеленский (во время избирательной кампании), его семья намерена пользоваться указанной недвижимостью «только после обязательного возвращения Крыма в Украину».

Если у Зеленского в Киеве возникнут проблемы… В Крым ему не сбежать

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