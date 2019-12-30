Если вдруг мороз, гололедица, то… куда обращаться в Крыму за помощью

Сегодня ночью в Крыму ожидается понижение температуры до минусовых значений. По информации министерства транспорта РК, субподрядная организация, которой передано зимнее содержание трассы «Таврида», готова к ухудшению погодных условий. Дорожная техника будет дежурить на этапах строительства круглосуточно.

АО «ВАД» со своей стороны организовало работу диспетчерской, которая в случае необходимости готова своевременно реагировать на поступающие сигналы, направляя дополнительные резервы на участки. Телефон диспетчерской службы +7-911-107-44-24.

Также сообщается, что в новогодние праздники для жителей Крыма и гостей полуострова будут работать диспетчерские центры, которые окажут необходимую поддержку в случае необходимости. Телефоны диспетчерских служб будут работать круглосуточно.

Диспетчерская служба ГУП РК «Крымавтотранс» +7 (978) 835 – 75 – 57.

Диспетчерская служба ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» +7 (3652) 69 – 25 63.

Диспетчерская служба ГУП РК «Крымавтодор» +7 (978) 945 – 82 – 88.