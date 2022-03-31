Если враг не сдается. Минобороны РФ – о мужестве и героизме российских воинов

В Минобороны РФ продолжают ежедневную летопись о мужестве и героизме, проявленных нашими воинами в ходе спецоперации на Украине. Сегодня рассказ об артиллеристах, танкистах, связистах и пехотинцах.

Позиции российских подразделений атаковал противник. Под массированными минометными ударами орудие заместителя командира гаубичного артиллерийского взвода сержанта Давида Асаева было серьезно повреждено. Однако, несмотря на непрекращающиеся обстрелы, он скомандовал личному составу укрыться, а сам починил гаубицу, произвел разведку и уничтожил два минометных расчета и до 18 националистов. Благодаря его действиям, удалось отразить атаку противника.

Начальник аппаратной взвода связи, старший прапорщик Андрей Путилин в ходе боя лично устранил повреждения антенны, нанесенные в ходе массированных минометных и артиллерийских ударов националистов, заново настроил станцию спутниковой связи. Благодаря чему, было восстановлено управление батальонно-тактической группой и обеспечена устойчивая связь с командованием группировки.

Отделение под командованием рядового Андрея Хасанова обнаружило диверсантов, которые готовили провокацию. Несмотря на численное превосходство противника, российские военнослужащие вступили в неравный бой — Хасанов скрытно пробрался в тыл противника, заминировал вражескую бронетехнику, после чего дистанционно взорвал ее, что привело к отступлению националистов.

Танковая рота под командованием капитана Юрия Овсянникова с ходу прорвала рубеж обороны противника — были уничтожены около 10 боевых машин пехоты, 5 танков, 3 крупнокалиберных пулемета противника и порядка 30 националистов. Благодаря решительным действиям капитана российские войска разгромили превосходящие силы противника и освободили населенный пункт от украинских националистов.

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