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ЕСПЧ принял иски музеев по скифскому золоту
фото: © Артем Геодакян/ ТАСС

ЕСПЧ принял иски музеев Крыма по скифскому золоту

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:29 29.03.2024

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял иски крымских музеев по скифскому золоту, сообщил ТАСС директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

Европейский суд иски принял. Их подавали российские юристы. Когда будет назначено рассмотрение, пока неизвестно, — сообщил Мальгин.

Скифское золото — коллекция более чем из 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря», проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

Неопределенная ситуация с ней возникла после воссоединения Крыма с РФ в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили крымские музеи — Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и «Херсонес Таврический» — и Украина.

В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.

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В феврале 2024 года специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил ТАСС, что крымские музеи направили иски в ЕСПЧ с целью оспорить решение о передаче скифского золота Украине.

Судебные разбирательства

В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине. 27 ноября Государственная таможенная служба Украины сообщила, что скифское золото привезли в Киев, начался процесс его таможенного оформления. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявил, что собрание артефактов принадлежит Крыму и должно храниться в крымских музеях. В свою очередь представитель МИД РФ Мария Захарова назвала передачу Украине коллекции скифского золота нелегитимным, бессовестным решением и фактически кражей.

источник: ТАСС

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