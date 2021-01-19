Есть ипотечный кредит с украинских времён? В Севастополе знают, что с этим делать

В помещении Нотариальной палаты города Севастополя состоялась рабочая встреча президента Палаты с представителями Фонда защиты вкладчиков (ФЗВ), Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым (МОСП по ОИП УФССП России по РК) и Правительства Севастополя. Совещание было посвящено координации взаимодействия различных структур при реализации положений Закона города Севастополя от 25.10.2017 г. № 371-ЗС «Об установлении оснований и порядка принятия Автономной некоммерческой организацией «Фонда защиты вкладчиков» решений о реструктуризации задолженности, о списании долга или частичном списании долга физических лиц, имеющих место жительства на территории города Севастополя».

На встрече присутствовали Ольга Каленкович — президент Нотариальной палаты, Наталья Федчун — исполнительный директор ФЗВ, Оксана Подплёта — начальник Правового управления ФЗВ, Артём Коноваленко — начальник Управления по работе с активами ФЗВ, Евгений Новиков — начальник МОСП по ОИП УФССП России по РК, Георгий Долиашвили — ведущий судебный пристав-исполнитель МОСП по ОИП УФССП России по РК и Денис Профатилов — директор Департамента экономического развития города Севастополя.

Положения упомянутого закона направлены на помощь севастопольцам в погашении долгов по ипотечным кредитным договорам перед банками Украины.

Жители города, по объективным причинам не имеющие возможности самостоятельно рассчитаться со своим долгом, могут рассчитывать на получение поддержки со стороны Фонда защиты вкладчиков в форме реструктуризации задолженности на срок до 2-х лет либо списания долга или его части. Для этого следует письменно обратиться в Фонд, изложив возникшие обстоятельства и приложить подтверждающие документы.

Решение о том, как именно будет решен вопрос с долгами конкретного гражданина принимает наблюдательный совет Фонда после рассмотрения представленных документов.

Так, на списание долга могут рассчитывать граждане, у которых по состоянию на 18 марта 2014 года задолженность на превышала 5 миллионов рублей или эквивалентную сумму в иностранной валюте. А заемщики, которые на дату вступления Закона в силу являлись неработающими пенсионерами, ветеранами боевых действий, неработающими инвалидами I, II группы или имели детей-инвалидов, а также одинокие родители (опекуны, попечители) несовершеннолетних детей вправе рассчитывать на списание всей суммы долга, вне зависимости от его размера.

Для остальных граждан предусмотрена возможность существенного снижения суммы долга. Конкретный объем предоставляемой поддержки зависит от размера денежной суммы, которую заемщик готов внести в счет погашения долга: разовый платеж в объеме 5% задолженности позволит списать 20% долга; в объеме 20% — обеспечит полное списание всей суммы долга.

На данный момент межведомственная координационная работа ведется не только в отношении физических, но и юридических лиц. А именно, в отношении последних, согласовывается процедура взыскания в судебном порядке всей суммы задолженности за счет активов предприятия.

Источник: Нотариальная палата Севастополя