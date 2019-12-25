Есть ли перемены к лучшему в жизни простых людей. Президент России сомневается

Президент России Владимир Путин заявил, что у него нет уверенности в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему в их жизни в результате реализации национальных проектов.

Конечно, самый главный, ключевой результат, которого нам предстоит добиться, – это реальные перемены к лучшему в жизни людей, перемены, которые почувствуют наши граждане. Не уверен, что у большинства людей сейчас есть такое ощущение. Об этом говорят и опросы общественного мнения различными структурами, в том числе и такими, которым мы с вами не можем не доверять, — заявил Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Так, по данным опросов, в сентябре 2019 года 30,6% респондентов ничего не знали о ходе реализации нацпроектов. Путин выразил недоумение тем, что такая ситуация вообще возможна. Он напомнил, что не раз обсуждал эту проблему с чиновниками.

Много внимания на заседании уделили теме здравоохранения. Президент отметил, что по всей стране удалось запустить систему профилактических осмотров, причём она включает в себя и обследование на онкологические заболевания. Всего за год профобследования прошли около 60 млн. человек, это примерно 40% населения страны. Однако, по словам главы государства, добиться удалось не всех заявленных показателей. Остро стоит в отечественной медицине и проблема кадров.

В числе сфер, где пока не удалось достичь запланированного, Глава государства назвал показатель снижения смертности в России.

Снижение смертности есть, но есть вопросы, на которые следует обратить особое внимание. Речь идет о смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Так, как мы рассчитывали это сделать, сделать это пока не удалось, — сказал Путин.

Он сообщил, что за первые 10 месяцев текущего года смертность от болезней системы кровообращения составила 579,9 случаев на 100 тыс. человек, а ожидали 575. То же самое, сказал Путин, по смертности от новообразований: по факту 203,2 случая на 100 тыс. человек, а ожидалось 199,5.

Еще одним направлением, где необходимо нарастить усилия, Президент России назвал поддержку российского экспорта. Он выступил против того, чтобы подвергать ревизии цели национального развития.

Никакой корректировки в показателях национальных проектов не будет, — подчеркнул он. — Звучат предложения скорректировать целевые показатели проектов. Хотел бы еще раз повторить — мы не будем этого делать. Потому что мы не должны снижать заявленную планку достижения этих целей, которые для себя поставили. Стоит только вот первый шаг сделать — и все это вниз поедет.

Полностью стенограмма выступления Президента — ЗДЕСЬ .

Фото: kremlin.ru.