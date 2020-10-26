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Есть ли сезонные фрукты, которые могут помочь при COVID-19? В КФУ говорят - есть
фото: JoshuaKim_1980 (pixabay.com)

Есть ли сезонные фрукты, которые могут помочь при COVID-19? В КФУ говорят — есть

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:31 26.10.2020

Диетолог и доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Медицинской академии Крымского федерального университета Ирина Сухарева рассказала о сезонных фруктах, которые помогут в борьбе и профилактике COVID-19. Ими оказались хурма, айва, кизил, виноград, зизифус и облепиха.

Особое внимание следует уделять питанию, ведь, кроме COVID-19, сейчас присутствуют и такие сезонные заболевания, как грипп и ОРВИ. В сезонных овощах и фруктах полуострова достаточно большое количество витаминов и других полезных свойств. Однако следует обратить внимание на то, что они не избавят вас от COVID-19 и не вылечат его. Сбалансированное питание укрепит иммунитет организма при болезни и облегчит восстановление, — цитирует пресс-служба КФУ Ирину Сухареву.

По словам эксперта, также следует ограничить себя в сладком, а для перекуса использовать виноград, груши и сливы. Оптимальное количество овощей в день для взрослого составляет 300 граммов, фруктов – 200 граммов.

Придерживаться строгих диет категорически не стоит. Питание должно быть дробным, небольшими порциями пять-шесть раз в день, — отмечает специалист.

Диетолог добавила, что следует пить компоты из айвы и кизила и ежедневно съедать по 4-5 грецких орехов.

Есть ли сезонные фрукты, которые могут помочь при COVID-19? В КФУ говорят - есть

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