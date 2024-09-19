Есть мысли по формированию стратегии развития туризма в Республике Крым? Предлагайте!

Министерство курортов и туризма Республики Крым предлагает крымчанам, представителям муниципальных образований, отраслевых общественных организаций и туристического бизнеса принять активное участие в формировании стратегии развития санаторно-курортной и туристической отрасли региона до 2036 года. Об этом сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.

Туристская отрасль для Крыма является стратегической, учитывая, что она аккумулирует вокруг себя порядка 50 смежных отраслей. Туризм влияет на все аспекты жизни крымчан. Мы получаем много сообщений от неравнодушных граждан в социальных сетях, поэтому сейчас у каждого есть возможность высказать свою позицию, — отметил министр.

Предложения от граждан будут приниматься до 1 ноября 2024 года. Свои предложения можно оформить в интерактивной форме здесь .

Также предлагаем внести предложения для включения в План мероприятий по реализации Стратегии развития туризма в Республике Крым до 2036 года по форме, отправив ее затем на e-mail economy@mtur.rk.gov.ru с пометкой «Стратегия».

По информации минкурортов РК