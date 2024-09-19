Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Есть мысли по формированию стратегии развития туризма в Республике Крым? Предлагайте!
актуально в республике
Есть мысли по формированию стратегии развития туризма в Республике Крым? Предлагайте!

Есть мысли по формированию стратегии развития туризма в Республике Крым? Предлагайте!

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:06 19.09.2024

Министерство курортов и туризма Республики Крым предлагает крымчанам, представителям муниципальных образований, отраслевых общественных организаций и туристического бизнеса принять активное участие в формировании стратегии развития санаторно-курортной и туристической отрасли региона до 2036 года. Об этом сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.

Туристская отрасль для Крыма является стратегической, учитывая, что она аккумулирует вокруг себя порядка 50 смежных отраслей. Туризм влияет на все аспекты жизни крымчан. Мы получаем много сообщений от неравнодушных граждан в социальных сетях, поэтому сейчас у каждого есть возможность высказать свою позицию, — отметил министр.     

Предложения от граждан будут приниматься до 1 ноября 2024 года. Свои предложения можно оформить в интерактивной форме здесь .

Также предлагаем внести предложения для включения в План мероприятий по реализации Стратегии развития туризма в Республике Крым до 2036 года по форме, отправив ее затем на e-mail economy@mtur.rk.gov.ru с пометкой «Стратегия».

Узнайте больше:  Мнение: средняя ставка по рыночной ипотеке достигнет 23%

По информации минкурортов РК 

Просмотры: 6

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым туристический

Комментарии для сайта Cackle
Крым туристический
Включайтесь в обсуждение:
<br>
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.