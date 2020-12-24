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Есть надежда на новоселье? Госдума приняла закон о реновации по всей России
фото: weinstock (pixabay.com)

Есть надежда на новоселье? Госдума приняла закон о реновации по всей России

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 22:12 24.12.2020

Государственная Дума в третьем чтении приняла законопроект о реновации, которую планируется провести по всей России. Таким способом депутаты хотят решить проблему ветхого и аварийного жилья не только в Москве, но и в других регионах. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Если законопроект вступит в силу, то регионы будут сами выбирать территории, которые отдадут под реновацию. Согласно документу, в программу также смогут попасть не только аварийные здания, но и дома с поврежденными крышей или фундаментом, капитальный ремонт которых невозможен или требует серьезных затрат. В этом случае степень изношенности построек регионы будут определять самостоятельно. Инициатива также предполагает, что в случае расселения собственникам предоставят равноценное или равнозначное жилье либо денежное возмещение. По законопроекту, некоторые вопросы будут выносить на общественные обсуждения, а право принимать решения по реновации отдадут исполнительным органам власти в регионах, — сообщает Лента.

На данный момент неизвестно, когда закон может вступить в силу, так как пока инициативу официально одобрили лишь в Госдуме. В случае дальнейшего одобрения документа Советом Федерации, его отдадут на подпись президенту России Владимиру Путину.

В октябре 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин назвал условие для проведения реновации по всей стране. Тогда глава столицы посчитал, что регионы смогут присоединиться к программе, имея сбалансированный бюджет, и заявил о необходимости дать им такую возможность. Собянин также подчеркнул, что специалистам нужно «работать на опережение» и обратить внимание на предаварийное жилье.

Источник: Лента

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Есть надежда на новоселье? Госдума приняла закон о реновации по всей России

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