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Есть работа! Филиалу ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в Крыму нужны специалисты

Есть работа! Филиалу ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в Крыму нужны специалисты

Опубликовал: КрымPRESS в Работа в Крыму 20:38 07.10.2021

В связи с расширением штата, Филиал ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в Крыму ведет поиск специалистов для занятия вакантных должностей администраторов-кассиров и операторов.

Филиал ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в Крыму гарантирует стабильную и своевременную оплату труда. Для претендентов на должность администратора-кассира важно быть уверенным пользователем персонального компьютера, знать правила оформления кассовых операций. В числе обязанностей — консультация пациентов о порядке маршрутизации,  оформление медицинских карт и договоров, прием звонков от пациентов. Желающим трудоустроиться в call-центр оператором необходимо иметь коммуникативные навыки, уметь пользоваться персональным компьютером на уверенном уровне. Уровень зарплаты и график работы обсуждается индивидуально на собеседовании. Дополнительное обучение, необходимое для выполнения всех обязанностей, будет проведено на рабочем месте, — отмечают в пресс-службе ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в Крыму.

Получить дополнительную информацию о вакансиях и записаться на собеседование можно написав сообщение в мессенджере WhatsApp на номер телефона +7 (903) 211-62-62 (Юлия Владимировна).

Есть работа! Филиалу ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в Крыму нужны специалисты

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