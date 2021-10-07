Есть работа! Филиалу ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в Крыму нужны специалисты

Филиал ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в Крыму гарантирует стабильную и своевременную оплату труда. Для претендентов на должность администратора-кассира важно быть уверенным пользователем персонального компьютера, знать правила оформления кассовых операций. В числе обязанностей — консультация пациентов о порядке маршрутизации, оформление медицинских карт и договоров, прием звонков от пациентов. Желающим трудоустроиться в call-центр оператором необходимо иметь коммуникативные навыки, уметь пользоваться персональным компьютером на уверенном уровне. Уровень зарплаты и график работы обсуждается индивидуально на собеседовании. Дополнительное обучение, необходимое для выполнения всех обязанностей, будет проведено на рабочем месте, — отмечают в пресс-службе ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в Крыму.