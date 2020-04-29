Есть работа! Предприятиям ДЖКХ Ялты требуются сотрудники

Среди вакансий на предприятиях ДЖКХ Ялты, отмечают в Отделе информационной политики Администрации города Ялта, – дворники, озеленители, водители, кровельщики, слесари, электромонтёры и другие рабочие специальности.

В муниципальное предприятие «РЭО-1» открыты 4 вакансии дворника, телефон: 39-69-12.

открыты 4 вакансии дворника, телефон: В муниципальное предприятие «РЭО-2» требуются уборщики подъездов (6 вакансий), уборщики территории (8 вакансий), кровельщики (2 вакансии), телефон: 32-36-10.

требуются уборщики подъездов (6 вакансий), уборщики территории (8 вакансий), кровельщики (2 вакансии), телефон: В МБУ «ДЭУ» требуются дорожный рабочий (1вакансия), грузчик (2 вакансии), уборщик территории (6 вакансий), машинист экскаватора (1 вакансия), слесарь по ремонту автомобилей (1 вакансия), водитель (4 вакансии), телефоны: 32-87-25, 23-60-54.

требуются дорожный рабочий (1вакансия), грузчик (2 вакансии), уборщик территории (6 вакансий), машинист экскаватора (1 вакансия), слесарь по ремонту автомобилей (1 вакансия), водитель (4 вакансии), телефоны: В МБУ «Зеленстрой» требуются работники зелёных насаждений (9 вакансий), телефон: 23-32-01.

требуются работники зелёных насаждений (9 вакансий), телефон: В МУП «Мартьян» требуются уборщики подъездов (4 вакансии), дворники (4 вакансии), телефон: 25-07-40

требуются уборщики подъездов (4 вакансии), дворники (4 вакансии), телефон: В МУП «Алупка» требуется кровельщик (1 вакансия), телефон: +79180201898.

требуется кровельщик (1 вакансия), телефон: В МБУ «Ялтагорсвет» требуются электромонтёры (6 вакансий), водители (3 вакансии), электросварщик (0,5 ставки), слесарь по ремонту автомобилей (1 вакансия), телефоны: 26-27-30, 32-63-43.