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Иллюстрация: mtur.rk.gov.ru

Есть работа! Предприятиям ДЖКХ Ялты требуются сотрудники

Опубликовал: КрымPRESS в Работа в Крыму 18:38 29.04.2020

Среди вакансий на предприятиях ДЖКХ Ялты, отмечают в Отделе информационной политики Администрации города Ялта, – дворники, озеленители, водители, кровельщики, слесари, электромонтёры и другие рабочие специальности.

  • В муниципальное предприятие «РЭО-1»  открыты 4 вакансии дворника, телефон: 39-69-12.
  • В муниципальное предприятие «РЭО-2» требуются уборщики подъездов (6 вакансий), уборщики  территории          (8 вакансий), кровельщики (2 вакансии), телефон: 32-36-10.
  • В МБУ «ДЭУ» требуются дорожный рабочий  (1вакансия), грузчик (2 вакансии), уборщик территории (6 вакансий), машинист экскаватора (1 вакансия), слесарь по ремонту автомобилей (1 вакансия), водитель       (4 вакансии), телефоны: 32-87-25, 23-60-54.
  • В МБУ «Зеленстрой» требуются работники зелёных насаждений (9 вакансий), телефон: 23-32-01.
  • В МУП «Мартьян» требуются уборщики подъездов (4 вакансии), дворники (4 вакансии), телефон:  25-07-40
  • В МУП «Алупка» требуется кровельщик (1 вакансия), телефон: +79180201898.
  • В МБУ «Ялтагорсвет» требуются электромонтёры (6 вакансий), водители (3 вакансии), электросварщик (0,5 ставки), слесарь по ремонту автомобилей (1 вакансия), телефоны: 26-27-30, 32-63-43.

Есть работа! Предприятиям ДЖКХ Ялты требуются сотрудники

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