Есть работа! Всероссийская перепись населения: в Ялте объявлен набор переписчиков

В связи с подготовкой к проведению Всероссийской Переписи населения, которая будет проходить с 01 по 30 апреля 2021 года, на срок проведения переписи в Ялте объявлен набор временного переписного персонала (переписчиков) — работа по контракту. Требования к переписчику:

Желание работать! Гражданство Российской Федерации, возраст старше 18 лет. Обязательное требование – отсутствие судимости. Период работы с 1 по 30 апреля 2021 года. Владение ПК, планшетом. Оплата за 30 дней 18000 руб. (с этой суммы удерживается 13% НДФЛ).

Набранный переписной персонал будет проходить обучение, каждый переписчик на время работы будет обеспечен планшетным компьютером, удостоверением и элементами форменной одежды (шарф и жилет переписчика), — сообщили в пресс-службе администрации Ялты.

Обращаться в отдел государственной статистики в г. Ялте по адресу: г. Ялта, ул. Халтурина, 5, 3 этаж, кабинет № 5 (Цыганова Наталья Андреевна).

Контактные телефоны: +7 978 98300 44, 23 41 77.