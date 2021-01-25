Есть работа! Всероссийская перепись населения: в Ялте объявлен набор переписчиков

В связи с подготовкой к проведению Всероссийской Переписи населения, которая будет проходить с 01 по 30 апреля 2021 года, на срок проведения переписи в Ялте объявлен набор временного переписного персонала (переписчиков) — работа по контракту. Требования к переписчику:
- Желание работать!
- Гражданство Российской Федерации, возраст старше 18 лет.
- Обязательное требование – отсутствие судимости.
- Период работы с 1 по 30 апреля 2021 года.
- Владение ПК, планшетом.
- Оплата за 30 дней 18000 руб. (с этой суммы удерживается 13% НДФЛ).
Набранный переписной персонал будет проходить обучение, каждый переписчик на время работы будет обеспечен планшетным компьютером, удостоверением и элементами форменной одежды (шарф и жилет переписчика), — сообщили в пресс-службе администрации Ялты.
Обращаться в отдел государственной статистики в г. Ялте по адресу: г. Ялта, ул. Халтурина, 5, 3 этаж, кабинет № 5 (Цыганова Наталья Андреевна).
Контактные телефоны: +7 978 98300 44, 23 41 77.
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