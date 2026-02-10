Есть вакансии: полиция Севастополя приглашает на службу в органы внутренних дел

Требования к кандидатам:

Гражданство: Российской Федерации (отсутствие иного).

Образование и уровень должности:

Для младшего начальствующего состава — среднее общее образование.

Для среднего и старшего начальствующего состава — среднее профессиональное или высшее образование.

Карьерные и социальные гарантии:

Служба в органах внутренних дел — это не просто работа. Это:

Стабильность: Полный социальный пакет;

Развитие: Возможность бесплатного обучения и карьерного роста;

Здоровье: Бесплатное медицинское обслуживание и страхование жизни;

Быт: Обеспечение обмундированием и компенсация расходов на жильё;

Семья: Льготные условия для приема детей в детские дошкольные и школьные учреждения;

Пенсия: льготные исчисления по выслуге лет.

В соответствии с актуальными изменениями законодательства, для поступающих на службу впервые, институт стажёрства упразднён. Назначение на должность и присвоение первого специального звания происходят с первого дня службы.

Контакты для обращений:

г. Севастополь, пл. Восставших, д. 6, каб. 306

Телефоны: 8(8692) 73-80-61, 8(8692) 73-80-62

Присоединяйтесь к команде сотрудников органов внутренних дел и станьте частью ведомства, обеспечивающего правопорядок и безопасность в Городе-герое.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю