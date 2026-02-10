Есть вакансии: полиция Севастополя приглашает на службу в органы внутренних дел

В УМВД России по г. Севастополю отмечают:
Тут ценят ответственных, целеустремлённых граждан, желающих помочь в обеспечении правопорядка и безопасности в Городе-герое. Мы ждём граждан Российской Федерации от 18 лет, опытных профессионалов, ранее служивших в государственных органах, уволенных по положительным основаниям, а также участников СВО.
Требования к кандидатам:
Гражданство: Российской Федерации (отсутствие иного).
Образование и уровень должности:
Для младшего начальствующего состава — среднее общее образование.
Для среднего и старшего начальствующего состава — среднее профессиональное или высшее образование.
Карьерные и социальные гарантии:
Служба в органах внутренних дел — это не просто работа. Это:
Стабильность: Полный социальный пакет;
Развитие: Возможность бесплатного обучения и карьерного роста;
Здоровье: Бесплатное медицинское обслуживание и страхование жизни;
Быт: Обеспечение обмундированием и компенсация расходов на жильё;
Семья: Льготные условия для приема детей в детские дошкольные и школьные учреждения;
Пенсия: льготные исчисления по выслуге лет.
В соответствии с актуальными изменениями законодательства, для поступающих на службу впервые, институт стажёрства упразднён. Назначение на должность и присвоение первого специального звания происходят с первого дня службы.
Контакты для обращений:
г. Севастополь, пл. Восставших, д. 6, каб. 306
Телефоны: 8(8692) 73-80-61, 8(8692) 73-80-62
Присоединяйтесь к команде сотрудников органов внутренних дел и станьте частью ведомства, обеспечивающего правопорядок и безопасность в Городе-герое.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: УМВД России в Севастополе
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: УМВД России в Севастополе