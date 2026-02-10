Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | МВД Крыма | Есть вакансии: полиция Севастополя приглашает на службу в органы внутренних дел
Новости Республики
Есть вакансии: полиция Севастополя приглашает на службу в органы внутренних дел

Есть вакансии: полиция Севастополя приглашает на службу в органы внутренних дел

Опубликовал: КрымPRESS в МВД Крыма 12:39 10.02.2026

В УМВД России по г. Севастополю отмечают:

Тут ценят ответственных, целеустремлённых граждан, желающих помочь в обеспечении правопорядка и безопасности в Городе-герое. Мы ждём граждан Российской Федерации от 18 лет, опытных профессионалов, ранее служивших в государственных органах, уволенных по положительным основаниям, а также участников СВО.

Требования к кандидатам:

Гражданство: Российской Федерации (отсутствие иного).

Образование и уровень должности:

Для младшего начальствующего состава — среднее общее образование.

Для среднего и старшего начальствующего состава — среднее профессиональное или высшее образование.

Карьерные и социальные гарантии:

Служба в органах внутренних дел — это не просто работа. Это:

Стабильность: Полный социальный пакет;

Развитие: Возможность бесплатного обучения и карьерного роста;

Здоровье: Бесплатное медицинское обслуживание и страхование жизни;

Быт: Обеспечение обмундированием и компенсация расходов на жильё;

Семья: Льготные условия для приема детей в детские дошкольные и школьные учреждения;

Пенсия: льготные исчисления по выслуге лет.

В соответствии с актуальными изменениями законодательства, для поступающих на службу впервые, институт стажёрства упразднён. Назначение на должность и присвоение первого специального звания происходят с первого дня службы.

Контакты для обращений:

г. Севастополь, пл. Восставших, д. 6, каб. 306

Телефоны: 8(8692) 73-80-61, 8(8692) 73-80-62

Присоединяйтесь к команде сотрудников органов внутренних дел и станьте частью ведомства, обеспечивающего правопорядок и безопасность в Городе-герое.

Есть вакансии: полиция Севастополя приглашает на службу в органы внутренних дел

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.