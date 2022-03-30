Есть зарубежные активы? Лучше сообщить о них налоговикам, чтобы избежать возможных проблем

Владельцы счетов в иностранных банках и другого имущества за рубежом получили возможность выйти из тени.
Власти обещают не привлекать к ответственности состоятельных граждан, которые добровольно представят декларацию о своих заграничных активах. В материале портала
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Порядок и условия представления декларации
Собственник иностранных активов вправе представить в налоговую специальную декларацию. В этом документе должны содержаться следующие сведения.
- Во-первых, данные о следующем имуществе: земельные участки; объекты недвижимости; транспортные средства; финансовые активы; акции; доли участия и паи в уставных капиталах российских и иностранных организаций.
- Во-вторых, информация о контролируемых иностранных компаниях, в отношении которых декларант является контролирующим лицом.
- В-третьих, сведения о счетах (вкладах) лица в банках, расположенных за пределами России.
- В-четвертых, информация о счетах (вкладах) в банках, если в отношении их владельца декларант признается бенефициаром.
- В-пятых, информация о наличных денежных средствах, подлежащих внесению владельцем на счета (вклады) в российских банках.
Декларацию можно представить в любой налоговый орган либо в ФНС России, по выбору декларанта, самостоятельно или через представителя, действующего на основании доверенности.
Дополнительные сведения для включения в декларацию
Кроме того, в специальной декларации нужно указать следующие сведения:
1) о переводе денег со счетов (вкладов) в зарубежных банках на счета (вклады) декларанта в российских банках;
2) о переводе финансовых активов со счетов (вкладов) в иностранных банках и организациях финансового рынка на счета (вклады) в отечественных организациях;
3) о наличных деньгах, подлежащих внесению владельцем на счета (вклады) в российских банках;
4) о перерегистрации транспортных средств в российских государственных реестрах.
При раскрытии информации о денежных средствах и финансовых активах прикладываются следующие документы:
- отчет о движении средств по счету (вкладу) в банке или организации финансового рынка за рубежом;
- выписки по операциям на счетах (вкладах), подтверждающие зачисление денежных средств или финансовых активов на счета (вклады) декларанта в банках или организациях финансового рынка России.
Гарантии участникам программы амнистии капиталов
Власти обещают не привлекать собственников заграничного имущества к следующим видам ответственности: налоговой, административной, уголовной. Для получения этих гарантий нужно представить в налоговую декларацию и раскрыть данные о своих зарубежных активах. В отношении наличных денег гарантии предоставляются при условии, что декларант внес эти средства на счет в российском банке.
Сведения, содержащиеся в декларации, признаются налоговой тайной. Режим хранения таких сведений и доступа к ним обеспечивают налоговые органы. Иные государственные структуры не вправе получать доступ к таким сведениям.
Подробности по этим вопросам можно найти в федеральном законе от 8 июня 2015 года № 140-ФЗ, о добровольном декларировании активов и счетов (вкладов) в банках, с изменениями, внесенными законом от 9 марта 2022 года № 48-ФЗ.
Выводы и рекомендации
Добровольное декларирование активов обеспечит сохранность имущества и снизит риски, связанные с ограничениями использования иностранных капиталов.
К тому же автоматический обмен информацией между налоговыми службами различных государств оставляет все меньше шансов утаить свои активы за границей.
В том случае, если российские инспекторы сами выявят спрятанные за рубежом активы, они применят финансовые санкции. Кроме того, к работе могут подключиться сотрудники силовых структур и поставить вопрос о привлечении к уголовной ответственности подпольных миллионеров.
Таким образом, амнистия капиталов предоставила собственникам иностранного имущества возможность выйти из тени, не опасаясь негативных последствий.
Владельцам зарубежных активов можно особо не торопиться и спокойно собрать все документы. Срок представления декларации в инспекцию: с 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года.
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