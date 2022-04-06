Эстония и Белоруссия — самые популярные автобусные направления этой весной

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий
По данным продаж сервиса Туту.ру, самое популярное направление за границу этой весной — это маршрут Санкт-Петербург — Таллин. Средний чек по этому направлению на весну составляет 3 586 рублей в одну сторону. Анализировались билеты, оформленные с 1 по 29 марта, для поездок с 1 марта по 31 мая, — отмечают в пресс-службе сервиса.
Напомним, что Эстония разрешила въезд с любой целью привитым гражданам третьих стран, но россиянам нужна шенгенская виза. Выдача виз россиянам именно Эстонией временно приостановлена. Визу через эту страну могут получить россияне, у которых там живут члены семьи, а также те, кто хочет посетить Эстонию по гуманитарным причинам. Подробнее об условиях въезда в Эстонию и другие страны можно прочить
Также из Санкт-Петербурга активно покупают билеты на автобусы в Хельсинки, Минск, Нарву, Ригу, Полоцк и Витебск. Средний чек за билет в Минск, Полоцк и Витебск из Санкт-Петербурга составляет 1,5-1,7 тыс. рублей в одну сторону, в Хельсинки — 4,3 тыс. рублей, в Нарву — 1,9 тыс. рублей, в Ригу — 5,6 тыс. рублей. Отметим, что в Финляндию из России могут въехать только определенные категории путешественников, в то время как в Беларусь и Латвию разрешен въезд в том числе с туристическими целями. Но для въезда в Латвию потребуется уже открытая шенгенская виза, так как на данный момент посольство Латвии приостановило выдачу туристических виз россиянам.
Топ-20 популярных автобусных направлений из России за рубеж этой весной
|Направление
|Доля пассажиров
|Средний чек в одну сторону
|Санкт-Петербург — Таллин
|17,1%
|3586
|Москва — Минск
|13,7%
|1479
|Санкт-Петербург — Хельсинки
|12,8%
|4248
|Санкт-Петербург — Минск
|4,9%
|1744
|Санкт-Петербург — Нарва
|3,2%
|1910
|Москва — Витебск
|3,1%
|1722
|Москва — Рига
|3,1%
|9776
|Москва — Гомель
|1,5%
|2592
|Санкт-Петербург — Рига
|1,3%
|5589
|Москва — Борисов
|1,3%
|1493
|Калининград — Варшава
|1,2%
|4061
|Москва — Могилёв
|1,2%
|1978
|Москва — Бобруйск
|1,1%
|2294
|Москва — Варшава
|0,9%
|11030
|Санкт-Петербург — Полоцк
|0,8%
|1583
|Москва — Орша
|0,8%
|1709
|Смоленск — Витебск
|0,7%
|553
|Новосибирск — Караганда
|0,6%
|3285
|Санкт-Петербург — Витебск
|0,6%
|1537
|Москва — Стаханов
|0,6%
|1890
Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру
Из Москвы больше всего поездок на автобусах весной запланировано в Минск. Средний чек по этому направлению составляет 1 479 рублей в одну сторону. Также у путешественников из Москвы востребованы другие города Белоруссии: Витебск, Гомель, Борисов, Могилёв, Бобруйск и Орша. Кроме того, путешественники из Москвы покупают билеты в Ригу, Стаханов и Варшаву.
В топ-20 вошло и направление Калининград — Варшава. Отметим, что в Польшу въезжать с целью туризма из России запрещено. Разрешён въезд в страну собственным гражданам и членам их семьи, гражданам ЕС, иностранцам, имеющим «Карту поляка», разрешение на работу, вид на жительство или разрешение на пребывание долгосрочного резидента ЕС, учащимся школ и студентам польских вузов, находящихся в Польше.
Также в топ-20 популярных автобусных направлений на весну оказался маршрут Новосибирск — Караганда. В конце марта были сняты ограничения на въезд граждан Казахстана в Россию и на выезд россиян в Казахстан через сухопутный участок российско-казахстанской границы.
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