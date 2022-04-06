Эстония и Белоруссия — самые популярные автобусные направления этой весной

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру рассказывает, куда чаще всего путешествуют на автобусах этой весной за границу. На поездки по России приходится 94% оформленных билетов, доля зарубежных поездок составляет 6%. Средний чек за автобусную поездку за рубеж, по данным продаж Туту.ру, находится на уровне 2 990 рублей в одну сторону.

По данным продаж сервиса Туту.ру, самое популярное направление за границу этой весной — это маршрут Санкт-Петербург — Таллин. Средний чек по этому направлению на весну составляет 3 586 рублей в одну сторону. Анализировались билеты, оформленные с 1 по 29 марта, для поездок с 1 марта по 31 мая, — отмечают в пресс-службе сервиса.

Напомним, что Эстония разрешила въезд с любой целью привитым гражданам третьих стран, но россиянам нужна шенгенская виза. Выдача виз россиянам именно Эстонией временно приостановлена. Визу через эту страну могут получить россияне, у которых там живут члены семьи, а также те, кто хочет посетить Эстонию по гуманитарным причинам. Подробнее об условиях въезда в Эстонию и другие страны можно прочить здесь .

Также из Санкт-Петербурга активно покупают билеты на автобусы в Хельсинки, Минск, Нарву, Ригу, Полоцк и Витебск. Средний чек за билет в Минск, Полоцк и Витебск из Санкт-Петербурга составляет 1,5-1,7 тыс. рублей в одну сторону, в Хельсинки — 4,3 тыс. рублей, в Нарву — 1,9 тыс. рублей, в Ригу — 5,6 тыс. рублей. Отметим, что в Финляндию из России могут въехать только определенные категории путешественников, в то время как в Беларусь и Латвию разрешен въезд в том числе с туристическими целями. Но для въезда в Латвию потребуется уже открытая шенгенская виза, так как на данный момент посольство Латвии приостановило выдачу туристических виз россиянам.

Топ-20 популярных автобусных направлений из России за рубеж этой весной

Направление Доля пассажиров Средний чек в одну сторону Санкт-Петербург — Таллин 17,1% 3586 Москва — Минск 13,7% 1479 Санкт-Петербург — Хельсинки 12,8% 4248 Санкт-Петербург — Минск 4,9% 1744 Санкт-Петербург — Нарва 3,2% 1910 Москва — Витебск 3,1% 1722 Москва — Рига 3,1% 9776 Москва — Гомель 1,5% 2592 Санкт-Петербург — Рига 1,3% 5589 Москва — Борисов 1,3% 1493 Калининград — Варшава 1,2% 4061 Москва — Могилёв 1,2% 1978 Москва — Бобруйск 1,1% 2294 Москва — Варшава 0,9% 11030 Санкт-Петербург — Полоцк 0,8% 1583 Москва — Орша 0,8% 1709 Смоленск — Витебск 0,7% 553 Новосибирск — Караганда 0,6% 3285 Санкт-Петербург — Витебск 0,6% 1537 Москва — Стаханов 0,6% 1890

Источник: аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру

Из Москвы больше всего поездок на автобусах весной запланировано в Минск. Средний чек по этому направлению составляет 1 479 рублей в одну сторону. Также у путешественников из Москвы востребованы другие города Белоруссии: Витебск, Гомель, Борисов, Могилёв, Бобруйск и Орша. Кроме того, путешественники из Москвы покупают билеты в Ригу, Стаханов и Варшаву.

В топ-20 вошло и направление Калининград — Варшава. Отметим, что в Польшу въезжать с целью туризма из России запрещено. Разрешён въезд в страну собственным гражданам и членам их семьи, гражданам ЕС, иностранцам, имеющим «Карту поляка», разрешение на работу, вид на жительство или разрешение на пребывание долгосрочного резидента ЕС, учащимся школ и студентам польских вузов, находящихся в Польше.

Также в топ-20 популярных автобусных направлений на весну оказался маршрут Новосибирск — Караганда. В конце марта были сняты ограничения на въезд граждан Казахстана в Россию и на выезд россиян в Казахстан через сухопутный участок российско-казахстанской границы.

Tutu.ru (Туту.ру) — российский сервис путешествий №1 (данные кросс-медийной панели GfK, март 2018), где можно купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путевки, забронировать отели, оформить командировку, выбрать тематические туры, экспедиции или экскурсии. Туту.ру работает с середины 2003 года и насчитывает ежемесячную аудиторию посетителей сайта в 20 млн уникальных пользователей. По данным SimilarWeb за март 2022 года, Туту.ру входит в топ-20 самых популярных сайтов в мире в категории Travel.

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