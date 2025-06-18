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Этап собеседований участников образовательной программы «Севастополь — Город Героев» завершается

Этап собеседований участников образовательной программы «Севастополь — Город Героев» завершается

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 10:29 18.06.2025

К этому времени через серьезную оценку компетенций прошли почти все участники проекта — 305 человек. Для обеспечения высокого качества процесса была сформирована профессиональная экспертная группа.

Мы запустили региональную программу «Севастополь — Город Героев», чтобы готовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов СВО для дальнейшей работы в органах власти и государственных предприятиях. По сути, мы создаем кадровый лифт для наших героев, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Участники продемонстрировали хорошие результаты и неподдельный интерес к развитию своего потенциала.

Те, кто не успел пройти собеседование, смогут сделать это до 20 июня. У нас был определённый набор вопросов, которые мы задавали участникам. Среди них есть действующие военнослужащие, находящиеся на линии боевого соприкосновения. Они также нашли возможность связаться с нами и пройти собеседование. Я видела их горящие глаза, и они делились отличными идеями о том, как улучшить свой город и служить Севастополю, — сказала эксперт по оценке в образовательной программе, заместитель руководителя КСВО Севастополя Виктория Макаренко.

Обучение стартует 1 сентября. Каждый участник получит персонального наставника.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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