Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Этап тестирования образовательной программы «Севастополь – Город Героев» завершен
Новости Республики
Этап тестирования образовательной программы «Севастополь – Город Героев» завершен

Этап тестирования образовательной программы «Севастополь – Город Героев» завершен

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:39 05.05.2025

В Севастополе завершен этап тестирования участников региональной образовательной программы «Севастополь – Город Героев». В настоящее время идет проверка результатов тестирования. Об этом на аппаратном совещании доложил директор внутренней политики Сергей Бездольный.

Следующий этап – очное собеседование, оно пройдет с 12 мая по 6 июня. До начала собеседований Общественный совет программы определит окончательное количество участников, которые будут приглашены на очный этап.

Узнайте больше:  В Севастополе изымут в госсобственность очередное имущество пособников киевского режима

Губернатор Михаил Развожаев поручил провести заседание Общественного совета до 9 мая для утверждения списка участников, допущенных к собеседованию.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: люди в Крыму

люди в Крыму
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x