Этап тестирования образовательной программы «Севастополь – Город Героев» завершен

В Севастополе завершен этап тестирования участников региональной образовательной программы «Севастополь – Город Героев». В настоящее время идет проверка результатов тестирования. Об этом на аппаратном совещании доложил директор внутренней политики Сергей Бездольный.

Следующий этап – очное собеседование, оно пройдет с 12 мая по 6 июня. До начала собеседований Общественный совет программы определит окончательное количество участников, которые будут приглашены на очный этап.

Губернатор Михаил Развожаев поручил провести заседание Общественного совета до 9 мая для утверждения списка участников, допущенных к собеседованию.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя