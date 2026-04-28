«Это большое дело»: в Крыму говорят об освобождении Александра Бутягина

Освобождение российского археолога из польской тюрьмы является великим делом, а также отличной новостью для всего научного сообщества Крыма. Об этом РИА Новости Крым сказал археолог, доцент кафедры истории древнего мира и средних веков КФУ им. В.И. Вернадского Валерий Науменко.

28 апреля 2026 года в результате прошедшего на белорусско-польском участке границы обмена на Родину возвращены двое граждан нашей страны – ученый Александр Бутягин и супруга военнослужащего ВС РФ, проходящего службу в Российском миротворческом контингенте в Приднестровской Молдавской Республике, ранее незаконно удерживаемые в недружественных России государствах.

Это прекрасная новость. Рад, что наша страна смогла его достаточно быстро освободить – это большое дело. Ведь Александр великолепный ученый, археолог, – сказал Валерий Науменко.

И отметил, что освобождение Бутягина является также отличной новостью для всего научного сообщества Крыма.