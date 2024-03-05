Это был не просто пожар, а поджог. Полиция Севастополя разбирается в деле о сгоревшей квартире

Полиция Севастополя возбудила уголовное дело по факту умышленного поджога квартиры. Об этом пожаре мы рассказывали ЗДЕСЬ.

Субботним утром, 2 марта, в полицию Севастополя поступило сообщение от жителя дома № 2 по улице Павла Корчагина о том, что на первом этаже многоэтажки возник пожар в одной из квартир. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, МЧС и других экстренных служб. Возгорание было ликвидировано огнеборцами, а находившиеся три человека в квартире эвакуированы и госпитализированы.

По факту возгорания в жилище сотрудниками полиции была начата проверка, назначены необходимые экспертизы, с места происшествия изъяты предметы, имеющие значение для установления причины возникновения пожара. По результатам пожарно-технического исследования было установлено, что причиной возгорания стал умышленный поджог, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность к совершению данного деяния 44-летнего местного жителя, проживающего в этом же подъезде. Предварительно установлено, что мужчина совершил поджог из-за неприязненных отношений на почве ранее возникавших конфликтных ситуаций с владельцем сгоревшей квартиры.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Гагаринскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.