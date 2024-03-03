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Субботний пожар в Севастополе: горела квартира, три человека госпитализированы
Фото: ГУ МЧС России по г. Севастополю

Субботний пожар в Севастополе: горела квартира, три человека госпитализированы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Севастополь 11:58 03.03.2024

Ранним утром в субботу, 2 марта сотрудники МЧС России по Севастополю ликвидировали пожар по улице Корчагина. Информация об открытом горении в квартире на первом этаже жилого многоквартирного дома поступила в чрезвычайное ведомство в 5:08.

 Пожар был оперативно ликвидирован на площади 15 квадратных метров.

Трое человек из горящей квартиры госпитализированы в состоянии средней тяжести — с отравлением угарным газом и ожогами верхних дыхательных путей, — сообщили в ГУ МЧС России по г. Севастополю.

В причинах и обстоятельствах пожара разбираются эксперты и правоохранители.

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ГУ МЧС России в Севастополе
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