Субботний пожар в Севастополе: горела квартира, три человека госпитализированы

Ранним утром в субботу, 2 марта сотрудники МЧС России по Севастополю ликвидировали пожар по улице Корчагина. Информация об открытом горении в квартире на первом этаже жилого многоквартирного дома поступила в чрезвычайное ведомство в 5:08.

Пожар был оперативно ликвидирован на площади 15 квадратных метров.

Трое человек из горящей квартиры госпитализированы в состоянии средней тяжести — с отравлением угарным газом и ожогами верхних дыхательных путей, — сообщили в ГУ МЧС России по г. Севастополю.

В причинах и обстоятельствах пожара разбираются эксперты и правоохранители.