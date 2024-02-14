Это интересно. Фитосборы, лавандовые свечи и сыр – мастер-классы в Крыму

Активно, увлекательно и познавательно провести время в красивейших местах полуострова приглашают организаторы ремесленных мастер-классов. Как рассказывает Туристический портал Крыма, всех желающих научат делать свечи, мягкий сыр, травяные фитосборы и духи. Местами проведения мероприятий в Крыму станут Винный парк, лавандовая ферма и Никитский ботанический сад.
В Бахчисарайском районе.
18 февраля на органической лавандовой ферме Viva Lavanda состоится мастер-класс по созданию свечи. Проведёт его мастер, разработавшая линейку авторских свечей с ароматами Крыма, Марина Кичуткина. Начинающие свечевары узнают:
- какие ароматические масла подходят для изготовления свечей;
- главные правила сочетания нот и создания своего авторского аромата;
- как залить свечу из натурального соевого воска с деревянным фитилём.
Тепло встречи на лавандовой ферме усилит завораживающее горение камина и бокал безалкогольного глинтвейна в подарок.
Мастер-класс платный. Начало мероприятия – в 14:00. Записаться можно здесь.
Адрес: Бахчисарайский район, с. Аромат, ул. Пионерская, 30.
В Симферополе.
18 февраля дамы приглашаются на аромадевичник в Симферополе.
В программе:
- дегустация и знакомство со 100 ароматами, в том числе с редкими;
- метафорические карты для психологической работы с эфирными маслами;
- создание ресурсных духов или смеси по желанию;
- ароматерапия в вопросах и ответах.
Встречу проведет Татьяна Познякова – специалист в области эфирных масел и гидролатов, травница, нутрициолог, производитель косметики и экопродукции крымского семейного бренда.
Для участия нужно оплатить оргвзнос, предупреждают организаторы. Начало – в 11:00.
Записаться нужно до 15 февраля, отправив сообщение в группу. Место встречи сообщат после регистрации.
В Большой Ялте.
С 14 по 18 февраля в Винном парке на территории курортного комплекса Mriya Resort & SPA три раза в день будут проходить сырные мастер-классы. За 40 минут участники смогут изготовить мягкий сыр семейства Pasta Filata. Наиболее известными из этой группы являются: моцарелла, проволоне, качоковалло, сулугуни, чечил. Под руководством опытных крымских сыроваров, гости сделают сыр, который потом заберут с собой.
Оставшееся время займёт экскурсия по производству.
Мероприятие платное. В его стоимость входят: билеты в Винный парк, мастер-класс, экскурсия по сыроварне. Расписание мастер-классов и как записаться можно узнать на официальной странице проекта.
Адрес: г. Ялта, пгт Понизовка, ул. Приморская, 22.
Заварить или выбрать готовый травяной чай вроде бы просто, однако в этом деле есть множество нюансов, которые существенно влияют на оздоровительный эффект напитка. 1 марта тех, кто хочет научиться создавать фитосборы, премудростям этого процесса, зовёт в гости старейшее научно-исследовательское учреждение нашей страны – Никитский ботанический сад.
На мастер-классе вы узнаете:
- в чём заключаются основные принципы и подходы фитотерапии;
- какие биологически активные вещества содержатся в растениях;
- как не ошибиться при подборе лекарственных растений для чайного сбора.
Мероприятие проведёт кандидат фармацевтических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории ароматических и лекарственных растений Никитского ботанического сада Фархад Меликов. Он поможет сделать каждому персональную фитокомпозицию, а также фиточай для профилактики и устранения последствий заболеваний верхних дыхательных путей.
Организаторы акцентируют, в стоимость входит пребывание на территории НБС, сам мастер-класс, ингредиенты.
Начало мероприятия – в 10:30. Количество участников ограничено. Записаться можно здесь.
Адрес: г. Ялта, пгт Никита, Никитский спуск 52.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: отдых в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: отдых в Крыму