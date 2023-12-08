Это надо видеть! Выставку «Герои Херсонеса. Геракл» продлили

Выставку «Герои Херсонеса. Геракл» продлили до 7 января 2024 года.

Приходите в музей-заповедник и узнайте о том, каким видели Геракла древние херсонеситы и как воспринимают этот образ современные крымские художники. На выставке представлены археологические предметы, свидетельствующие о почитании этого героя в Херсонесе Таврическом, а также картины известных крымских художников, — отмечают в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический».