Это надо видеть! Выставку «Герои Херсонеса. Геракл» продлили

Выставку «Герои Херсонеса. Геракл» продлили до 7 января 2024 года.
Приходите в музей-заповедник и узнайте о том, каким видели Геракла древние херсонеситы и как воспринимают этот образ современные крымские художники. На выставке представлены археологические предметы, свидетельствующие о почитании этого героя в Херсонесе Таврическом, а также картины известных крымских художников, — отмечают в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический».
График работы выставки в малом зале Византийской экспозиции музея-заповедника: со вторника по воскресенье с 9:00 до 17:00, понедельник – выходной. Вход на выставку свободный.
источник: Отдел развития Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»
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С тегами: Херсонес таврический