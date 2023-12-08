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Это надо видеть! Выставку «Герои Херсонеса. Геракл» продлили

Это надо видеть! Выставку «Герои Херсонеса. Геракл» продлили

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 18:33 08.12.2023

Выставку «Герои Херсонеса. Геракл» продлили до 7 января 2024 года.

Приходите в музей-заповедник и узнайте о том, каким видели Геракла древние херсонеситы и как воспринимают этот образ современные крымские художники. На выставке представлены археологические предметы, свидетельствующие о почитании этого героя в Херсонесе Таврическом, а также картины известных крымских художников, — отмечают в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический». 

Это надо видеть! Выставку «Герои Херсонеса. Геракл» продлили Это надо видеть! Выставку «Герои Херсонеса. Геракл» продлили Это надо видеть! Выставку «Герои Херсонеса. Геракл» продлили

График работы выставки в малом зале Византийской экспозиции музея-заповедника: со вторника по воскресенье с 9:00 до 17:00, понедельник – выходной. Вход на выставку свободный.

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источник: Отдел развития Государственного музея-заповедника  «Херсонес Таврический»

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