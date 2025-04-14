«Это война Байдена» — заявление Президента США Дональда Трампа

Это война Байдена. Это не моя война. Это война, которая была при Байдене… Я просто пытаюсь ее остановить, чтобы мы могли спасти много жизней, — цитирует Трампа РИА Новости.

Ранее Трамп, комментируя прогресс в урегулировании конфликта на Украине, заявил, что, по его оценке, все идет хорошо.

20 апреля завершатся первые 100 дней президентства Дональда Трампа. Ранее он обещал, что за это время сумеет добиться достижения мира на Украине. По мнению опрошенных РИА Новости Крым экспертов, Трамп еще не вышел из того периода, когда все свои неудачи можно валить на «предыдущего начальника». Ему вряд ли удастся добиться успеха по мирному урегулированию на Украине к окончанию первых 100 дней своего президентства, однако его позиции от этого не пострадают, полагают политологи.

источник: РИА Новости Крым