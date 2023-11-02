Этот день в истории Крыма. 2 ноября – дата трагическая

2 ноября 1943 года — один из самых трагических дней в истории Крыма периода Великой Отечественной войны. Он отмечен массовой казнью советских людей в концлагере на территории совхоза «Красный». Об этом напомнил в соцсетях председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.

Тогда из лагеря было вывезено не менее 1200 трупов, которые в двух километрах от «Красного», в урочище Дубки, были облиты горючими веществами и сожжены. При обследовании комиссией места сожжения было установлено, что в балке в Дубках уничтожение трупов мирных людей производилось неоднократно в 1942-1944 годах.

Память о жертвах фашизма, о наших согражданах, замученных в концлагерях, имеет для нас сакральное значение. В течение многих лет мы активно занимаемся исследовательской, поисковой деятельностью, устанавливаем имена тех, кто был уничтожен немецко-фашистскими захватчиками, участвуем в перезахоронении останков советских солдат. Мы также реконструируем и создаём новые мемориалы, посвящённые событиям Великой Отечественной войны. Эта работа будет продолжена, — отметил глава крымского парламента.