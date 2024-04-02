Этот парень был из тех, кто в пробках не стоял, но при этом нагло обгонял и нарушал. Попался в Ялте

Может, он и «крылатый», но точно, не ангел…

В Ялте сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности водителя, грубо нарушившего ПДД.

Пользователи социальной сети пожаловались на водителя, который 29.03.2024 года в 07:53 в Ялте на ул. Кирова в районе дома 31, управляя транспортным средством Шевроле, грубо нарушил ПДД, совершив обгон автомобиля, при этом выехав на полосу, предназначенную для встречного движения. Сотрудники Госавтоинспекции Ялты провели проверку и установили личность нарушителя. Им оказался житель Санкт-Петербурга, 1992 года рождения, — сообщили в МВД по РК.

В отношении водителя составлен административный материал по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев.