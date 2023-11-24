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Этой ночью атаковали 13 вражеских беспилотников. Все сбиты
Фото: Вести

Этой ночью Крым атаковали 13 вражеских беспилотников. Все сбиты

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 11:34 24.11.2023

Об очередной попытке врага атаковать полуостров Крым с воздуха сообщили в Минобороны РФ. Воздушный налет был массовым, но безуспешным.

Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 16 БпЛА, из которых 13 – над Крымским полуостровом и три – над территорией Волгоградской области, — говорится в сообщении военного ведомства.

 

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