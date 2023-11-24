Этой ночью Крым атаковали 13 вражеских беспилотников. Все сбиты

Об очередной попытке врага атаковать полуостров Крым с воздуха сообщили в Минобороны РФ. Воздушный налет был массовым, но безуспешным.
Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 16 БпЛА, из которых 13 – над Крымским полуостровом и три – над территорией Волгоградской области, — говорится в сообщении военного ведомства.
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С тегами: происшествия в Крыму