Этой ночью Крым атаковали 13 вражеских беспилотников. Все сбиты

Об очередной попытке врага атаковать полуостров Крым с воздуха сообщили в Минобороны РФ. Воздушный налет был массовым, но безуспешным.

Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 16 БпЛА, из которых 13 – над Крымским полуостровом и три – над территорией Волгоградской области, — говорится в сообщении военного ведомства.